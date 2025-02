Jedna pizza, dwie połówki - razem stwórzcie zgrany duet z Pink Pizzą w Pizza Hut!

W tym roku Walentynki będą smakować… bardzo różowo i to już od 11 lutego! Pink Pizza to romantyczny hit, który pomoże Ci przekazać to, co czujesz, swojej drugiej połówce. Jej wyjątkowość tkwi w różowym cieście, które zawdzięcza swój kolor koncentratowi z buraka. A smak? Naprawdę można się zakochać!

Miłość w kolorze pink

Kochasz, lubisz, adorujesz? Wyraź to z nowym, podwójnym smakiem! Ten pomysł od Pizza Hut sprawi, że będziecie jak dwie połówki…pizzy! Bo polecany smak Pink Pizzy to właśnie 2 połówki: z mozzarellą i sosem beszamelowym: pierwsza zachwyca pomidorkami koktajlowymi, mozzarellą w kulce, prosciutto crudo, rukolą i oliwą z oliwek. Druga z kolei kusi grillowaną papryką, boczkiem, kukurydzą i papryką zieloną.

Ale można też wybrać dowolną pizzę z regularnego menu Pizza Hut i stworzyć swoją własną wersję PINK PIZZY. W romantycznej wersji do wyboru mamy: pizzę Margherita w cenie 37,99 zł lub dowolny z pozostałych smaków - za 49,99 zł. Trzeba tylko pamiętać, że różowe ciasto dostępne jest wyłącznie w średnim rozmiarze (31 cm) na cienkim cieście. Można zamówić ją w restauracjach, na wynos oraz w dostawie. Pojawienie się różowej nowości zbiega się w czasie z Festiwalem Pizzy odbywającym się akurat w restauracjach Pizza Hut, jednak tej pizzy nie ma w ofercie festiwalowej.

Smak, który rozpali serca (i kubki smakowe)

Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, czy spotkanie z przyjaciółmi, PinkPizza na pewno będzie fantastycznym wyborem. Jej unikalny wygląd i smak sprawią, że 14 lutego stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy!

W Pizza Hut stale staramy się zaskakiwać i bawić naszych Gości - także poprzez nietypowe produkty. Ogromne zainteresowanie z jakim spotkała się nasza przerażająco dobra BLACK PIZZA z okazji Halloween potwierdziło, że Goście Pizza Hut uwielbiają niespodzianki. Uwielbiają też, pokazywać je na swoich profilach w social media. Walentynki z Pink Pizza to nie tylko wyjątkowe połączenie dwóch nowych smaków, ale także sposób na dodanie odrobiny romantyzmu i beztroski do codzienności, tym razem na różowo – mówi Agata Materna, Strategic Marketing Projects Manager Pizza Hut CEE.

Podziel się miłością

Ale różowa pizza to nie wszystko co marka przygotowała dla swoich fanów. Pokaż, jak świętujesz Walentynki i podziel się miłością do Pink Pizza z innymi! W dniach od 11 do 17 lutego dodaj stories lub zdjęcie z restauracji Pizza Hut w aplikacji Instagram i oznacz profil @pizzahutpolska. W ciągu 12 godzin otrzymasz wiadomość z 10% zniżką na kolejne zamówienie - pamiętaj, aby wykorzystać kod najpóźniej do 26 lutego 2025 roku! Zamów, spróbuj i zakochaj się w smaku!

i Autor: materiały prasowe Pizza Hut