Kacperczyk w trasie z legendą – marka Marshall po raz pierwszy łączy siły z polskimi artystami

Tam, gdzie gra muzyka - tam obecny jest Marshall

Marshall został oficjalnym partnerem trasy WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR, wspierając wydarzenie, które – podobnie jak marka – stawia na autentyczność i własne zasady. W sześciu miastach Polski fani będą mogli nie tylko usłyszeć nowy materiał braci, ale też poznać bliżej charakterystyczne brzmienie i design produktów Marshall. Głośniki i słuchawki, które od lat towarzyszą muzyce wszędzie tam, gdzie liczy się styl i jakość, będą dostępne na miejscu w strefie Marshall – dla tych, którzy nie pytają, kiedy słuchać, tylko jak.

Ci, którzy nie boją się iść własną drogą

Maciek i Paweł Kacperczyk od lat wymykają się gatunkowym etykietom. W swoich utworach, językiem żywych instrumentów oraz osobistych obserwacji opowiadają o codzienności i dorastaniu. Ich muzyka porusza nie tylko tekstami, ale i formą – świadomą, autentyczną i emocjonalną. Nadchodząca, czwarta płyta braci, która zostanie wydana pod szyldem wytwórni SBM, zapowiada kolejny etap w ich twórczości. WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR to okazja, by po raz pierwszy usłyszeć na żywo nowy materiał z albumu.

Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy pierwszymi artystami w Polsce, którzy połączą siły z tą legendarną marką – mówi Paweł Kacperczyk. Nazwa nadchodzącej trasy, to ukłon w stronę naszej społeczności. Cieszymy się, że dziś do tego grona dołączyła marka Marshall. Do zobaczenia na trasce! – dodaje Maciej Kacperczyk.

Wszystko zaczyna się od jednego riffu

Od pierwszego wzmacniacza stworzonego w 1962 roku w londyńskim Hanwell, przez dekady obecności na światowych scenach i w studiach nagraniowych – Marshall od zawsze towarzyszy muzyce tam, gdzie rodzą się emocje. Dziś legendarne brzmienie marki słychać nie tylko ze sceny, ale też w domach, na ulicach i w podróży – dzięki słuchawkom i głośnikom, które łączą charakterystyczny styl z bezkompromisową jakością. Marshall to coś więcej niż dźwięk i w tym duchu będą obecni na trasie braci Kacperczyk.

Do zobaczenia na WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR 2025 – daty koncertów:

22.10 – Poznań, MTP Pawilon 3A

07.11 – Wrocław, Hala Orbita

15.11 – Katowice, MCK

22.11 – Gdynia, Polsat Plus Arena

28.11 – Warszawa, COS Torwar

03.12 – Lublin, Targi Lublin