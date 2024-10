Każdy wiek jest dobry, by zainwestować w zdrowie, czyli holistyczna podróż przełamująca stereotypy

Are you f_king? Melt museum w ramach najnowszej kampanii konfrontuje społeczeństwo z deepfake, uświadamiając, czym jest manipulacja technologią fałszu

W sercu województwa świętokrzyskiego młodsze pokolenie coraz częściej odnajduje w sobie potrzebę regeneracji i profilaktyki zdrowotnej. W końcu medycyna prewencyjna to klucz do długowieczności – i właśnie z tą ideą powstało medyczne SPA Bristolu. Tym, co wyróżnia obiekt na tle innych miejsc, jest świadomość, że o zdrowie warto zadbać wcześniej, zanim pojawią się poważniejsze problemy. I to jest główny przekaz, który hotel niesie do swoich gości – zadbaj o siebie teraz, a przyszłość będzie pełna energii.

Dla wielu ludzi wciąż istnieje mit, że uzdrowiska, sanatoria czy miejsca regeneracji są przeznaczone tylko dla osób starszych. To wyobrażenie, które Hotel Bristol skutecznie obala, pokazując, że troska o zdrowie powinna być integralną częścią życia każdego z nas, bez względu na wiek. I to właśnie młodsze pokolenie coraz częściej przekracza progi tego medycznego SPA, aby nie tylko odpocząć, ale też wzmocnić swoje ciało i umysł.

Hotel Bristol to najnowsze technologie medyczne, a także dbałość o tradycyjne metody uzdrowiskowe, które od wieków przynoszą ludziom ulgę i zdrowie. Kąpiele siarczkowe to jeden z przykładów takich zabiegów. Woda siarczkowa ma wyjątkowe właściwości lecznicze – pomaga w schorzeniach reumatycznych, chorobach skóry, a także wspomaga układ krążenia. Stosuje się ją również w ramach innowacyjnych terapii. Przez 5 lat zespół badawczy Hotelu Bristol pracował nad stworzeniem dwóch unikalnych programów zdrowotnych, które rewolucjonizują podejście do opieki nad zdrowiem. Femi Terapia® jest innowacyjnym, dziesięciodniowym programem leczenia objawów menopauzy. SDR®, a więc Siarczkowa Dieta Redukcyjna, to natomiast niezwykłe turnusy odchudzające, które zostały opracowane z myślą o kompleksowej transformacji zdrowotnej. Ich innowacyjność zapewnia połączenie specjalnie zaprojektowanej diety z zestawem dopasowanych ćwiczeń i profesjonalnych zabiegów. Z kolei w strefie balneoterapii można skorzystać z okładów borowinowych, które mają silne właściwości przeciwzapalne, detoksykacyjne i regeneracyjne. To prawdziwe błogosławieństwo dla skóry i stawów.

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów oferty jest m.in. krioterapia, czyli leczenie ekstremalnie niskimi temperaturami. W komorze kriogenicznej, gdzie temperatura spada nawet do – 120°C, ciało w kilka minut doświadcza szoku termicznego, który przyspiesza regenerację, poprawia krążenie i wzmacnia układ odpornościowy. To niezwykle popularna metoda zarówno wśród sportowców, jak i osób cierpiących na bóle stawów, reumatyzm czy inne dolegliwości. Krioterapia to również naturalny sposób na przyspieszenie metabolizmu i spalanie kalorii, co czyni ją idealnym zabiegiem dla osób szukających wsparcia w procesie odchudzania.

Myśląc o technologiach medycznych, należy wspomnieć także o treningach na bieżni antygrawitacyjnej. To urządzenie, które początkowo było opracowane przez NASA, dziś jest dostępne dla każdego gościa hotelu. Bieżnia umożliwia bieganie w warunkach obniżonej grawitacji, co pozwala odciążyć stawy i mięśnie, dając możliwość trenowania osobom po kontuzjach czy z nadwagą, bez ryzyka uszkodzeń. Rozwiązanie idealne zarówno dla sportowców, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną. W Bristolu każdy krok w stronę zdrowia jest ułatwiony, a bieżnia antygrawitacyjna to tylko jeden z wielu kroków na tej ścieżce.

To, co wyróżnia obiekt na tle innych, to podejście holistyczne. Opieka nad gośćmi nie kończy się na jednym zabiegu. Każdy, kto przybywa do Bristolu, może liczyć na wsparcie multidyscyplinarnego zespołu ekspertów, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, kosmetolodzy oraz dietetycy. Każdy z gości traktowany jest indywidualnie, a plan pobytu dostosowywany jest do jego potrzeb i oczekiwań. To właśnie ten personalizowany charakter opieki sprawia, że goście wracają tu wielokrotnie, czując się jak w domu.

Nie można zapominać również o tym, że Hotel Bristol oferuje swoim gościom unikalną strefę wellness. Basen oczyszczany nanosrebrem, saunarium z różnymi rodzajami saun (w tym infrared, która stymuluje procesy odnowy komórkowej) oraz jacuzzi to idealne uzupełnienie medycznych zabiegów. Dla tych, którzy szukają odrobiny wytchnienia na świeżym powietrzu, Bristol oferuje strefę relaksu na dachu z pięknym widokiem – Poziom 3. To tutaj można korzystać z saun zewnętrznych, jacuzzi czy niecki do kąpieli lodowych, a wieczorne seanse saunowe pod gwiazdami organizowane przez najlepszych saunamistrzów przyciągają miłośników saunowania z całej Polski.

Wszystkie te elementy składają się na obraz miejsca, które oferuje znacznie więcej niż zwykłe SPA. Hotel Bristol to przestrzeń, gdzie zdrowie jest na pierwszym miejscu, a pobyt w nim jest inwestycją, która przynosi realne korzyści. I co najważniejsze, to miejsce dla każdego – nie tylko dla osób starszych, ale także dla młodych, którzy chcą zadbać o siebie już dziś. Bo przecież im wcześniej zaczniemy dbać o siebie, tym lepiej będziemy się czuć – zarówno teraz, jak i w przyszłości.