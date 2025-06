Mali zawodnicy i wielkie emocje! PKO Ubezpieczenia Junior Race zawita do Legionowa

Wystarczy mieć od 2 do 12 lat, rower, kask i uśmiech na twarzy, aby dołączyć do zabawy. Do udziału w wyścigach można się zapisać już od 14 czerwca. Do startu można zgłosić dziecko także w dniu zawodów, od godziny 8:30. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, a po zakończeniu wyścigów – sportowy medal. Podobnie jak w ubiegłym roku – start i meta zostały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Zakopiańskiej w Legionowie.

W PKO Ubezpieczenia Junior Race dzieci będą się ścigać na 2 dystansach – Mini Cross i FUN. Mini Cross 100 – 200 m i od 200 – 400 m jest dla najmłodszych w wieku od 2 – 6 lat, a FUN na 8 km dla starszych od 7 – 12 lat.

Zabawa, nauka i aktywność – wszystko w jednym miejscu

PKO Ubezpieczenia Junior Race to coś znacznie więcej niż tylko emocjonujące wyścigi – to prawdziwe, całodniowe święto ruchu, radości i rodzinnego czasu na świeżym powietrzu! Specjalnie przygotowana strefa PKO Ubezpieczenia zamieni teren wydarzenia w tętniące życiem centrum atrakcji, gdzie edukacja spotyka się z zabawą, a zdrowy styl życia promowany jest w najbardziej angażujący sposób.

Najmłodsi uczestnicy sprawdzą się w miasteczku rowerowym, poznając zasady ruchu drogowego w praktyce, a dzięki mobilnemu serwisowi rowerowemu każdy jednoślad będzie gotowy na sportowe wyzwania. Dzieci mogą też puścić wodze fantazji w kąciku artystycznym i malować buźki, które wprowadzą dodatkowy uśmiech i energię. Prawdziwym hitem jak zawsze będzie kultowy Blender Bike – wyjątkowy rower, na którym mali sportowcy wykręcą świeży sok. To niepowtarzalna okazja, aby wspólnie z rodziną aktywnie spędzić dzień i pokazać dzieciom, że ruch to czysta frajda.

– Chcemy, aby dzieci od najmłodszych lat czerpały radość z ruchu, poznawały zasady fair play i przekonały się, że sport może być fantastyczną przygodą. PKO Ubezpieczenia Junior Race to właśnie taka przygoda – z ogromną dawką dobrej energii, w profesjonalnej oprawie zawodów sportowych i w wyjątkowej atmosferze. – mówi Ewa Kapacka, Dyrektor Biura Marketingu i PR w PKO Ubezpieczenia. Na pewno Legionowo będzie wyjątkową edycją wyścigów, na której warto być – dodaje Ewa Kapacka.

Razem dla zdrowia i aktywności

PKO Ubezpieczenia już po raz piąty wspiera dziecięcy cykl wyścigów rowerowych, w których startuje coraz więcej małych zawodników. Tegoroczna edycja obejmuje siedem wydarzeń w trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim i lubuskim. Legionowo to jedno z kluczowych miejsc na trasie – i jedno z najbardziej wyczekiwanych na Mazowszu. Po zawodach w Legionowie, do końca cyklu zostaną jeszcze dwie edycje w Bielawie i Sobótce. Ta ostatnia odbędzie się w październiku.

Startujemy 15 czerwca – bądźcie z nami!

Rodzinne emocje, kolorowe medale, zdrowa rywalizacja i mnóstwo śmiechu – tego dnia nie może nikogo zabraknąć. PKO Ubezpieczenia Junior Race to wydarzenie, które zostaje w pamięci.

i Autor: materiały prasowe PKO Ubezpieczenia Junior Race