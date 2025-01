Serce pęka! Malutki Jaś walczy z potworną chorobą. Zawrotna kwota może uratować życie 3-latka

Jaś Sorbian walczy o życie. Neuroblastoma zaatakowała jego malutkie ciałko

"Wszystko zaczęło się od jednej nocy, kiedy Jaś obudził się z silnym bólem nogi. Myśleliśmy, że to nic poważnego, ale szybka wizyta u pediatry i skierowanie do szpitala zmieniły nasze życie na zawsze" - wspominają traumatyczne chwile rodzice małego Jasia. Diagnoza spadła jak grom z jasnego nieba, a świat rodziny się zawalił. Wesoły 3-latek, który do niedawna biegał, bawił się z rówieśnikami, teraz każdego dnia musi toczyć nierówną walkę z ciężkim nowotworem i znosić ogromne cierpienie. "5 grudnia dowiedzieliśmy się, że nasz ukochany Jaś zmaga się z nowotworem złośliwym – neuroblastomą IV stopnia" - czytamy na portalu zbiórkowym siepomaga.pl. Rodzice Jasia Sorbiana nie poddają się i robią wszystko, aby ich ukochany synek wyzdrowiał, a ten koszmar się skończył. "Jaś przeszedł już ogromną ilość trudnych i bolesnych procedur medycznych: chemioterapię, liczne badania, zastrzyki, pobieranie krwi, transfuzje, mierzenie saturacji i ciśnienia. Przed nami długa i trudna droga, ale nie poddamy się" - piszą zrozpaczeni rodzice.

Zdrowie 3-latka ma zawrotną cenę. Potrzeba ponad 1 miliona złotych

Niestety cena za zdrowie dziecka jest niewyobrażalna - leczenie 3-latka będzie kosztować ponad 1 milion złotych. Chemioterapia, operacja, immunoterapia, a także podanie szczepionki po zakończonym leczeniu, która ma na celu zapobieganie nawrotom choroby. "Leczenie, które może uratować życie naszego dziecka, przekracza nasze możliwości finansowe" - piszą rodzice chorego Jasia. Dlatego każda, nawet najmniejsza pomoc się liczy, aby chłopczyk mógł otrzymać leczenie. Dzięki temu będzie miał szansę na powrót do zdrowia i beztroskiego dzieciństwa. Link do zbiórki znajdziesz poniżej.

ZBIÓRKA DLA JASIA SORBIANA