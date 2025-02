melt museum: zimowy sen technologii – ferie w świecie sztucznej inteligencji

Ferie w melt museum – odkryj, jak śni technologia

Zimą melt museum nabiera innego charakteru. To idealny moment, by zatrzymać się na chwilę i zanurzyć w świecie pełnym świateł, dźwięków i interaktywnych form. A ferie mogą być ku temu świetną okazją. Tu instalacje reagują na twoją obecność, pozwalając ci w pewien sposób stać się częścią przestrzeni – możesz dotykać, doświadczać i wpływać na to, co widzisz.

Nie muzeum, lecz doświadczenie

melt museum redefiniuje pojęcie typowego muzeum. To miejsce, gdzie nie tylko oglądasz sztukę. Instalacje działają jak interaktywny organizm, reagujący na twój ruch i dotyk. W jednej chwili możesz znaleźć się w pulsującym, świetlnym tunelu, a w kolejnej – w minimalistycznej przestrzeni, w której za pomocą technologii deepfake możesz na cyfrowym ekranie zmienić swoją twarz, przeobrażając się w znaną postać. To muzeum, które nie tylko opowiada historię – ono pozwala ci ją stworzyć.

Zimowy sen technologii

W melt museum rzeczywistość nabiera nowych kształtów. Przechadzając się po przestrzeni, masz wrażenie, jakbyś oderwał się od szarej codzienności. To podróż poza znane ci dotychczas schematy. Pozwól więc sobie zatracić się w kolorach, kształtach i dźwiękach.

Twoja podróż do przyszłości

W melt nie chodzi o krótkie wrażenie – to doświadczenie, które może zmienić sposób myślenia o technologii i sztuce. Opuszczając muzeum, zaczynasz dostrzegać, że technologia to coś więcej niż narzędzie. To partner, z którym możesz współtworzyć nową jakość rozrywki i spędzania czasu wolnego.

Tej zimy melt museum zaprasza wszystkich odkrywców, marzycieli i poszukiwaczy niebanalnych wrażeń. To więcej niż zwykła wizyta – to podróż do miejsc, których jeszcze nie znasz. Przyjdź i zobacz, jak śni technologia