Naukowcy wybrali najpiękniejsze imię na świecie! Wciąż jest popularne, a w Polsce zaczęto je nadawać w XII wieku!

Karolina Piątkowska
2026-03-18 7:34

To najpiękniejsze imię na świecie? Tak zadecydowali naukowcy. Po szczegółowej analizie oraz badaniom nad popularnością imion podjęto decyzję. To imię dla dziewczynki zostało wybrane najładniejszym na całym świecie. Imię to ma swój polski odpowiednik i bardzo często wybierane jest przez rodziców. Oto najpiękniejsze imię na świecie według naukowców.

Autor: Freepik.com
  • Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a w Polsce popularne są zarówno tradycyjne, jak i obcojęzyczne imiona.
  • Badania naukowców z Birmingham wykazały, że najładniejszym imieniem na świecie, budzącym pozytywne skojarzenia, jest Zofia.
  • Odkryj bogatą etymologię imienia Zofia, jego znaczenie oraz cechy przypisywane osobom je noszącym!

Wybór imienia dla dziecka to ważna sprawa. Rodzicie często debatują i zastanawiają się nad wyborem imienia długimi tygodniami. Nierzadko swój udział w decyzji mają dziadkowe. W Polsce często wybiera się imiona po starszych członkach rodziny. Po latach, gdy w modzie były obcojęzyczne imiona do łask wróciły także tradycyjne, polskie. Obecnie w rankingach popularności króluje Jan, Aleksander oraz Zuzanna.

To najładniejsze imię na świecie. Ma swój polski odpowiednik

Okazuje się, że imiona budzą ciekawość także naukowców. Zespół badaczy Uniwersytetu w Birmingham przeprowadził szczegółową analizę, w której pod lupę wzięta aż 100 popularnych imion. Naukowcy przebadali wszystkie aspekty popularności i brzmienia danego imienia. Wzięto pod uwagę reakcje ludzi na dźwięk imion i skojarzenie, jakie one budzą. Dzięki tym badaniom specjaliści wybrali najładniejsze imię. Jest ono harmonijne, melodyjnie i budzi najwięcej pozytywnych emocji. Według tych badan najładniejszym imieniem została Zofia i wszystkie jej odmiany. Imię to jest bardzo uniwersalne i funkcjonuje w wielu wersjach językowych. Również w Polsce jest ono bardzo popularne. Tylko w 2023 roku zostało ne nadane blisko 5 tys. razy.

Zofia oznacza mądrość, piękno i empatię

Imię Zofia ma bogatą etymologię. Pochodzi z języka greckiego. Pochodzi od słowa σοφία (sophía) i mądrość. Imię to zyskało popularność dzięki męczennicy św. Zofii, która żyła w II wieku. Kobieta odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, przez co jej córki poddano mękom. Po ich śmierci św. Zofia zmarła z rozpaczy. Kobiety noszące imię Zofia uznawane są za wyjątkowo empatyczne i pełne współczucia. Potrafią wczuć się w emocje innych i zawsze są skore do pomocy. Zofia to synonim kobiecego miłosierdzia i pomocy bliźnim. W Polsce Zofia obchodzi imieniny 30 kwietnia, 15 maja, 2 września, 18 września, 23 września, 30 września i 18 grudnia. 

