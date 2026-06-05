Nazywa się tak zaledwie 11 Polek. Rada Języka Polskiego stanowczo odradza nadawanie tego imienia

Chęć nadawania dzieciom nietuzinkowych imion jest ogromna, jednak eksperci od lat zniechęcają do wyboru konkretnej nazwy, którą nosi zaledwie ułamek polskiego społeczeństwa.

Głównym problemem dla badaczy języka jest fakt, że wybrane słowo stanowi w pierwszej kolejności określenie konkretnego zjawiska, a nie typowe miano dla człowieka.

Według wytycznych Rady Języka Polskiego każde imię musi w jasny sposób określać płeć posiadacza, a w tym konkretnym przypadku mogą pojawić się spore komplikacje na tle społecznym i komunikacyjnym.

Urzędnicy zachowują duży dystans do tego poetyckiego wyboru, przez co imię to wciąż stanowi prawdziwą rzadkość w państwowych statystykach.

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Państwowe rejestry wskazują, że obecnie w całej Polsce żyje tylko jedenaście kobiet noszących to konkretne miano. Statystyki te plasują je w absolutnej czołówce najmniej popularnych wyborów wśród rodziców. Niezwykle delikatne i kojarzące się z pozytywną energią słowo wzbudza jednak spore wątpliwości wśród specjalistów od polszczyzny. To właśnie z tego powodu Rada Języka Polskiego konsekwentnie przestrzega przed takim nazywaniem noworodków.

Rada Języka Polskiego ocenia nietypowe imiona w urzędach

Polskie przepisy nie zawierają co prawda bezpośredniego zakazu rejestracji takich form, ale pracownicy urzędów stanu cywilnego często wykazują ogromną ostrożność. W sytuacjach spornych decydujące znaczenie ma zazwyczaj stanowisko ekspertów z Rady Języka Polskiego. Właśnie takie nastawienie sprawia, że wyjątkowo urokliwa nazwa wciąż pozostaje bardzo problematyczna w codziennym funkcjonowaniu i niezwykle rzadko trafia do aktów urodzenia.

Dlaczego imię Wiosna budzi takie kontrowersje wśród językoznawców?

Całe zamieszanie dotyczy imienia Wiosna, które w uszach wielu rodziców brzmi wyjątkowo ujmująco. Omawiane słowo przynosi na myśl przebudzenie natury, witalność i promienie słoneczne, niosąc za sobą wyłącznie dobre konotacje. Kłopot w tym przypadku opiera się na tym, że w naszym języku ojczystym słowo to funkcjonuje głównie jako nazwa pospolita oznaczająca porę roku, co kłóci się z definicją tradycyjnego imienia.

Badacze języka ostrzegają, że takie rozwiązanie może generować mnóstwo nieporozumień stylistycznych oraz utrudniać dopełnianie formalności. Członkowie Rady Języka Polskiego przypominają o konieczności łatwego rozpoznawania płci dziecka na podstawie samego imienia, co tutaj nie jest do końca oczywiste. Pojawia się również obawa, że uczeń z tak nieszablonowym mianem będzie musiał mierzyć się z docinkami i dziwnymi zdrobnieniami na szkolnych korytarzach.

Pomimo licznych uwag ze strony ekspertów, temat Wiosny powraca regularnie na forach dla przyszłych rodziców zafascynowanych potęgą natury. Entuzjaści tego pomysłu zaznaczają, że słowniki zaakceptowały już mnóstwo określeń wywodzących się od roślin lub zjawisk pogodowych. Z kolei językoznawcy twardo obstają przy stanowisku, że absolutnie nie każde słowo z otaczającego nas świata sprawdzi się w roli ludzkiego imienia.

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