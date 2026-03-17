Przepiękne imiona dla dziewczynek urodzonych wiosną 2026 skradną serce przyszłych rodziców. Dziewczęce i uroczo brzmiące. Imiona dla dziewczynek

Szukasz inspiracji na imię dla córki urodzonej wiosną 2026 roku? Odkryj listę pięknych i oryginalnych propozycji!

Od imion inspirowanych kwiatami, przez te symbolizujące odrodzenie, aż po propozycje o delikatnym brzmieniu – znajdź idealne imię.

Niektóre imiona nawiązują do natury, inne do światła i życia. Które z nich najlepiej odda charakter Twojej wiosennej pociechy?

Sprawdź, jakie imiona idealnie pasują do dziewczynek urodzonych w czasie, gdy natura budzi się do życia!

Przepiękne imiona dla dziewczynek urodzonych wiosną 2026

Przyszli rodzice czasami miesiącami główkują nad tym, jakie imię nadać swojej nienarodzonej jeszcze córce. Jedni kierują się panującą obecnie modą na konkretne imiona i wybierają między Zofią a Zuzanną. Inni z kolei pragną, aby ich córka nosiła bardziej oryginalne imię, które jest rzadko spotykane. Są też tacy, dla których znaczenie ma uniwersalność imienia i najbardziej przypadają im do gustu imiona zapożyczone z języka angielskiego. I choć trendy w imionach zmieniają się co kilka lat, to niektóre z nich co jakiś czas próbują przebić się w rankingach popularnych imion i coraz częściej słyszymy je na porodówkach. Prawdą jest to, że wybranie imienia dla dziecka to spora odpowiedzialność, gdyż będzie ono towarzyszyć potomkowi przez całe jego życie. Coraz modniejsze wśród przyszłych rodziców stają się imiona nawiązujące do natury. Jeśli spodziewasz się narodzin córki w najbliższych miesiącach i wciąż nie zdecydowałaś się na imię dla niej, to być może spodoba ci się imię z naszej listy? Przygotowaliśmy zestawienie imion dla dziewczynek, które są idealne dla dzieci urodzonych wiosną. Są niezwykle dziewczęce, pięknie brzmią, a do tego niektóre z nich są oryginalne i rzadko spotykane.

Wiosenne imiona dla dziewczynek. Piękne i oryginalne

Niewątpliwie wiosna to czas odrodzenia, świeżości i kwitnącej natury, dlatego imiona dla dziewczynek urodzonych w tym okresie często nawiązują do tych cech. Niektóre z nich są inspirowane kwiatami i roślinami, jak na przykład te:

Flora : Łacińskie imię oznaczające "kwiat" lub "bogini kwiatów".

: Łacińskie imię oznaczające "kwiat" lub "bogini kwiatów". Róża : Klasyczne i piękne imię, symbolizujące miłość i delikatność.

: Klasyczne i piękne imię, symbolizujące miłość i delikatność. Liliana/Lilia: Od pięknego kwiatu lilii, symbolizującego czystość i niewinność.

Od pięknego kwiatu lilii, symbolizującego czystość i niewinność. Maja : Może nawiązywać do miesiąca maja, ale także do rzymskiej bogini wiosny i płodności.

: Może nawiązywać do miesiąca maja, ale także do rzymskiej bogini wiosny i płodności. Dalia : Od pięknego kwiatu, symbolizującego elegancję i godność.

: Od pięknego kwiatu, symbolizującego elegancję i godność. Kalina : Od krzewu kwitnącego wiosną, imię o pięknym brzmieniu.

: Od krzewu kwitnącego wiosną, imię o pięknym brzmieniu. Malina : Chociaż owoc letni, nazwa brzmi świeżo i dziewczęco.

: Chociaż owoc letni, nazwa brzmi świeżo i dziewczęco. Nelia : Krótsza forma imienia Kornelia, ale także kojarzona z kwiatem nelii.

: Krótsza forma imienia Kornelia, ale także kojarzona z kwiatem nelii. Jaśmina: Od pachnącego krzewu jaśminu, symbolizującego wdzięk i elegancję.

Imiona dla dziewczynki odrodzenie, nowe życie:

Aurora : Łacińskie imię oznaczające "jutrzenkę", symbolizujące początek nowego dnia i odrodzenie.

: Łacińskie imię oznaczające "jutrzenkę", symbolizujące początek nowego dnia i odrodzenie. Helena : Greckie imię oznaczające "promień słońca", idealne na słoneczne wiosenne dni.

: Greckie imię oznaczające "promień słońca", idealne na słoneczne wiosenne dni. Łucja : Łacińskie imię oznaczające "światło", nawiązujące do coraz dłuższych dni.

: Łacińskie imię oznaczające "światło", nawiązujące do coraz dłuższych dni. Lena : Krótka forma imienia Helena lub Magdalena, kojarzona ze światłem i energią.

: Krótka forma imienia Helena lub Magdalena, kojarzona ze światłem i energią. Ewa : Hebrajskie imię oznaczające "dająca życie", symbolizujące nowe początki.

: Hebrajskie imię oznaczające "dająca życie", symbolizujące nowe początki. Zoe: Greckie imię oznaczające "życie", idealne dla dziewczynki urodzonej w czasie, gdy natura budzi się do życia.

Imiona dla dziewczynki o delikatnym i radosnym brzmieniu

Aniela : Oznacza "anioł", kojarzone z niewinnością i czystością.

: Oznacza "anioł", kojarzone z niewinnością i czystością. Milena : Słowiańskie imię oznaczające "miła, kochana".

: Słowiańskie imię oznaczające "miła, kochana". Amelia : Germańskie imię oznaczające "pracowita, energiczna", ale o delikatnym brzmieniu.

: Germańskie imię oznaczające "pracowita, energiczna", ale o delikatnym brzmieniu. Laura : Łacińskie imię oznaczające "laur", symbolizujące zwycięstwo i sukces.

: Łacińskie imię oznaczające "laur", symbolizujące zwycięstwo i sukces. Lilianna : Delikatne i melodyjne imię, często kojarzone z elegancją.

: Delikatne i melodyjne imię, często kojarzone z elegancją. Nina: Krótkie i słodkie imię, popularne w wielu kulturach.

