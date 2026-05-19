Niepowtarzalny Dzień Matki i Dzień Dziecka. Jubilerska marka SADVA wspiera dzieci z chorobami rzadkimi i ich rodziny

To właśnie o nich przypomina marka jubilerska SADVA, która wspólnie z Fundacją Niepowtarzalni prowadzi akcję charytatywną wspierającą osoby dotknięte chorobami rzadkimi oraz ich bliskich. Symbolem inicjatywy została bransoletka "Niepowtarzalna" - subtelna biżuteria o wielkiej mocy, która niesie znacznie więcej niż estetykę. Cały dochód z jej sprzedaży przekazywany jest na działania Fundacji Niepowtarzalni.

Dotychczas dzięki akcji udało się zebrać 20 223,71 zł, jednak inicjatorzy podkreślają, że to dopiero początek. Przed Dniem Matki i Dniem Dziecka marka chce jeszcze mocniej nagłośnić inicjatywę i zachęcić do wspólnego działania. Polacy wielokrotnie udowodnili, jak ogromną siłę ma solidarność i wsparcie kierowane do dzieci oraz ich rodzin. Twórcy akcji wierzą, że również tym razem wspólnie można zrobić znacznie więcej.

Choroby rzadkie są rzadkie tylko z nazwy

Choć każda z chorób rzadkich występuje u niewielkiej liczby osób, łącznie dotyczą milionów pacjentów i ich rodzin na całym świecie. Ich codzienność często pozostaje niewidoczna dla otoczenia - podobnie jak emocjonalny i organizacyjny ciężar, który niosą najbliżsi.

Choroby rzadkie to grupa kilku tysięcy schorzeń - najczęściej genetycznych, przewlekłych i często zagrażających życiu lub znacząco wpływających na codzienne funkcjonowanie. Wiele z nich ujawnia się już w dzieciństwie, a ich diagnoza potrafi trwać latami, wpływając nie tylko na życie pacjentów, ale całych rodzin.

Za wieloma historiami stoją mamy, które stają się jednocześnie opiekunkami, terapeutkami, koordynatorkami leczenia i największym wsparciem swoich dzieci. To właśnie im SADVA chce oddać głos w szczególnym czasie poprzedzającym Dzień Matki i Dzień Dziecka.

- Wierzymy, że biżuteria może nie tylko podkreślać piękno, ale również nieść znaczenie i budować realną zmianę. Kampania "Stwórzmy świat pełen kolorów" powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na osoby i rodziny, które zbyt często pozostają niewidoczne, choć każdego dnia wykazują ogromną siłę i determinację - podkreśla marka.

Za kampanią stoi osobista historia założycieli SADVA

Akcja ma dla marki SADVA szczególne znaczenie i nie jest wyłącznie działaniem społecznym. Jej źródłem jest bowiem osobiste doświadczenie założycieli marki - Sylwii i Krzysztofa Witczak. Ich syn Filip zmaga się z Zespołem Pradera-Williego - rzadką chorobą genetyczną, która wpływa na wiele obszarów życia i wymaga codziennej uważności oraz zaangażowania bliskich. To pełen energii, ciekawy świata chłopiec, który został bohaterem kampanii, dzieląc się swoją historią i zachęcając do wsparcia.

- Gdy słyszymy "choroba rzadka", często myślimy o statystyce. Ja widzę mojego syna. Widzę jego uśmiech, codzienną siłę i rzeczywistość, z którą mierzy się nasza rodzina. Dlatego ta kampania jest dla mnie czymś znacznie więcej niż projektem społecznym. To sposób, by powiedzieć innym rodzinom: jesteście zauważeni, nie jesteście sami - mówi Sylwia Witczak, współzałożycielka marki SADVA i mama Filipa.

"Rzadkie" znaczy niepowtarzalne

Hasłem kampanii stało się zdanie: "Stwórzmy świat pełen kolorów". To manifest różnorodności i przypomnienie, że "inne" nie powinno oznaczać "samotne". Każdy kolor symbolizuje inną historię, doświadczenie i drogę, a każda osoba - niezależnie od diagnozy - zasługuje na akceptację, wsparcie i poczucie przynależności. Bransoletka "Niepowtarzalna" ma być właśnie takim symbolem - empatii, obecności i dostrzeżenia tych, których codzienność często pozostaje poza społeczną uwagą.

Fundacja tworzona przez rodziców, którzy rozumieją tę drogęPartnerem akcji jest Fundacja Niepowtarzalni - organizacja powstała z osobistego doświadczenia rodziców i bliskich osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami rzadkimi. Fundacja zapewnia wsparcie edukacyjne, terapeutyczne, medyczne i emocjonalne, odpowiadając nie tylko na potrzeby samych pacjentów, ale również całych rodzin. Twórcy podkreślają, że ich celem jest budowanie przestrzeni pełnej zrozumienia i bezpieczeństwa.

Każdy zakup to realna pomoc

Kupując bransoletkę "Niepowtarzalna", wspierający nie nabywają wyłącznie biżuterii. To gest solidarności z rodzinami, które każdego dnia mierzą się z wyzwaniami niewidocznymi dla większości z nas. To wsparcie dla mam, które nie przestają walczyć. To także przypomnienie, że niepowtarzalność nie jest wyjątkiem - jest częścią każdego człowieka.

W okresie Dnia Matki i Dnia Dziecka akcja SADVA oraz Fundacji Niepowtarzalni nabiera szczególnego znaczenia, zachęcając do tego, by świętowanie połączyć z realnym działaniem i pomocą tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe