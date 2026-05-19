Osoby o tym kolorze oczu przyciąga innych jak magnes. Ma go tylko 2 proc. ludzi na świecie

Naukowcy od lat przyglądają się temu, w jaki sposób barwa tęczówki rzutuje na naszą atrakcyjność, a jeden konkretny odcień regularnie dominuje w rankingach piękna.

Zaledwie drobny odsetek ludzkości może pochwalić się tym unikalnym kolorem, które często kojarzone jest z tajemniczością i niezwykłym magnetyzmem.

Sprawdź, czy znajdujesz się w tym gronie i dowiedz się, co sprawia, że właśnie ten kolor uważany jest za najbardziej intrygujący.

Z rozmaitych analiz dotyczących ludzkiego piękna wynika, że na nasze pierwsze wrażenie dotyczące danej osoby składa się wiele elementów - od rysów twarzy, przez uśmiech i sposób bycia, aż po sam wyraz oczu. Eksperci oraz twórcy różnorodnych plebiscytów regularnie przyglądają się również barwie tęczówki. Okazuje się, że w tego typu zestawieniach jeden odcień nieustannie wysuwa się na prowadzenie. To właśnie zielone oczy uznawane są w licznych badaniach i internetowych sondażach za najbardziej pociągające. Ich niezwykłość tkwi w dużej mierze w tym, iż występują one niezwykle rzadko. Szacuje się, że tym wyjątkowym kolorem oczu obdarzonych jest zaledwie około 2 procent mieszkańców globu, co czyni zieleń najmniej powszechną barwą tęczówki.

Osoby o zielonych oczach uznawane są za najbardziej atrakcyjne

Wiele osób może zastanawiać się, co właściwie sprawia, że to właśnie zielonookie osoby cieszą się opinią najbardziej atrakcyjnych. Powód to nie tylko rzadkość występowania. Zielone spojrzenie od zawsze owiane było nutą tajemnicy i niesamowitego przyciągania. Kolejną intrygującą cechą takich tęczówek jest ich zmienność - w zależności od tego, jak pada światło, mogą one przybierać barwy wpadające w złoto, chłodną szarość lub głęboką zieleń. To właśnie ta gra kolorów sprawia, że oczy wydają się niezwykle wyraziste i momentalnie przykuwają wzrok. Choć sama barwa tęczówki oczywiście nie definiuje naszego charakteru, to posiadaczom zielonych oczu nierzadko przypisuje się cały wachlarz intrygujących cech. Mówi się, że są to osoby pełne pasji, inteligentne, sprytne i lojalne, w których drzemie również odrobina nieprzewidywalności i dzikości. Taka mieszanka cech dla wielu stanowi wręcz magnes.

Trzeba jednak zaznaczyć, że inne kolory tęczówki wcale nie są uznawane za mniej atrakcyjne. Z wielu ankiet jasno wynika, że na wysokich pozycjach plasują się również oczy niebieskie, powszechnie kojarzone z subtelnością i spokojem. Z kolei spojrzenia piwne i brązowe uchodzą za pełne ciepła i wyjątkowej głębi. Ostateczna ocena zawsze jest kwestią gustu, a na to, co postrzegamy jako piękne, ogromny wpływ ma również kultura, w której żyjemy.

Warto pamiętać, że prawdziwego uroku nie da się zamknąć w sztywnych ramach statystyk. Kolor tęczówki to tylko detal, który sam w sobie nie przesądza o tym, jak odbiera nas otoczenie. O wiele ważniejsze są emocje, które malują się w spojrzeniu, nasza mimika, pewność siebie i unikalny charakter. W ostatecznym rozrachunku nawet najbardziej unikalny odcień oczu nie wygra z naturalną charyzmą i tym, jak potrafimy nawiązywać kontakt z drugim człowiekiem.

