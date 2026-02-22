Odkrywanie świata, emocji i ekologii na wielkim ekranie. Multikino zaprasza na Poranki z „Kicią Kocią w podróży”

Od 20 lutego Kicia Kocia, Pacek oraz ich przyjaciele zapraszają by wspólnie wyruszyć w podróż - zarówno tę daleką, samolotem, jak i tę bliską, do lasu czy teatru. Wraz z ulubioną bohaterką przedszkolaki poznają smak wakacyjnych przygód, nauczą się szacunku do przyrody i zobaczą, jak radzić sobie z emocjami w nowych sytuacjach i miejscach.

Na dużym ekranie będzie można zobaczyć siedem wyjątkowych opowieści, które łączą zabawę z edukacją - od wizyty na lotnisku po wyprawę na afrykańską sawannę. Historie, które pokochały miliony dzieci, teraz zostały zebrane w jednym, angażującym seansie. Podczas wydarzenia na najmłodszych widzów czekają interaktywne zabawy, przygotowane specjalnie z myślą o wspólnym spędzaniu czasu w kinie. To dzięki nim mali widzowie mogą jeszcze bardziej zaangażować się w świat Kici Koci - poprzez ruch i radosną gimnastykę.

1. Kicia Kocia na lotnisku

Kicia Kocia wyrusza w podróż samolotem do Słonecznego Zakątka. Choć kontrola bezpieczeństwa i zgubienie maskotki wywołują lekką panikę, dzięki wsparciu rodziców i pomocy psa Filka wszystko kończy się dobrze. Bohaterka uczy się, że strach ma wielkie oczy, a rodzice są najlepszymi przyjaciółmi, którzy zawsze dodadzą otuchy.

2. Kicia Kocia w teatrze

Elegancko ubrana Kicia Kocia i jej przyjaciele wybierają się na spektakl. Dzieci poznają zasady savoir-vivre’u: wiedzą, że należy wyłączyć telefony i zachować ciszę. Podczas aktywizującego przedstawienia, mali widzowie dowiadują się też, że nigdy nie można się poddawać.

3. Kicia Kocia co z tymi śmieciami?

Wspólnie z babcią Kicia Kocia przygotowuje pyszny, zdrowy deser jogurtowo-truskawkowy. Posiłek staje się wstępem do ważnej lekcji ekologii. Bohaterka uczy się segregować odpady i dowiaduje się, dlaczego plastik jest szkodliwy dla zwierząt. Kicia Kocia jest też dumna, że pamiętała o zabraniu wielorazowej torby na zakupy, by chronić środowisko.

4. Kicia Kocia w lesie

Podczas wycieczki do lasu dzieci poznają leśne zwierzęta i uczą się rozpoznawać ich tropy. Kicia Kocia i Pacek dowiadują się, że las to dom zwierząt, w którym należy zachować ciszę i nie śmiecić. Pacek rozumie, że nie wolno polować, a każdy dzień w lesie to prawdziwa przygoda.

5. Kicia Kocia na budowie

Plac zabaw przechodzi remont, co martwi Kicię Kocię i Packa. Jednak obserwacja potężnych maszyn budowlanych zmienia się w lekcję wrażliwości, gdy dzieci stają w obronie gniazda z ptaszkiem na drzewie przeznaczonym do wycięcia. Bohaterowie udowadniają, że przyrodę trzeba chronić za wszelką cenę.

6. Kicia Kocia na afrykańskiej sawannie

Dzięki magii książek Kicia Kocia przenosi się wyobraźnią na afrykańską sawannę. Poznaje dzikie zwierzęta - słonie, lwy i hipopotamy - ucząc się jednocześnie, że należy zachować wobec nich bezpieczny dystans i szacunek.

7. Kicia Kocia hop do góry

Seans kończy się porcją ruchu! To czas na gimnastykę, przeciąganie się jak lwy, leśny marsz i techniki relaksacyjne z głębokim oddychaniem.

Wspólne wyjście do kina to chwile, które zostają z nami na długo, dlatego warto zasiąść wygodnie w kinowym fotelu, przytulić swoją pociechę i zanurzyć się razem w mądrym świecie Kici Koci. We wszystkich kinach sieci Multikino na uczestników Poranków czeka godzinna porcja radości, edukacyjnych treści i niespodzianka na wielkim ekranie.

„Kicia Kocia w podróży”

Czas trwania: 43 minuty + 5 minut (materiał specjalny)

O Porankach w Multikinie:

Poranki w Multikinie to wyjątkowe seanse bajek stworzone z myślą o najmłodszych widzach – już od 2. roku życia! To doskonały sposób na wspólne, rodzinne spędzanie czasu w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Podczas Poranków dzieci mogą zobaczyć swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie, zanurzyć się w bajkowym świecie pełnym emocji i przygód oraz uczyć się poprzez zabawę. Filmy są starannie dobrane, aby dostarczyć maluchom radości, a jednocześnie wprowadzać je w świat wartości, przyjaźni i codziennych wyzwań. Ważnym elementem każdego spotkania są prezenty – każdy mały widz otrzymuje kolorowanki do twórczej zabawy, dzięki którym przygoda z ulubionymi bohaterami trwa dalej w domu.

To także świetna okazja dla rodziców i dziadków, aby wspólnie z dziećmi przeżyć magiczne chwile, cieszyć się ich radością i wzmacniać rodzinne więzi. Kameralna atmosfera, dostosowana głośność oraz krótszy czas trwania seansów sprawiają, że jest to idealne kino dla najmłodszych.