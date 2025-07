„Odwiedź kulturę na wakacjach” – letnia kampania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokazuje różnorodność polskiej oferty kulturalnej

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniona została wyszukiwarka wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. To narzędzie agreguje nie tylko propozycje instytucji prowadzonych i współprowadzonych przez ministerstwo, ale także umożliwia zgłaszanie się organizatorów niezależnych projektów. Dzięki temu baza wydarzeń jest żywa i dynamicznie się rozrasta, a nowe projekty dodawane są każdego dnia. W wyszukiwarce można filtrować ofertę według miejsca, instytucji czy terminu, co znacząco ułatwia zaplanowanie kulturalnego urlopu czy weekendowego wypadu.

Nowa kampania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyszukiwarka wydarzeń odpowiadają na bardzo konkretną potrzebę. Jak zauważa resort, w przestrzeni internetowej brakowało do tej pory jednego, łatwo dostępnego miejsca, które w przystępny sposób prezentowałoby pełne spektrum wydarzeń kulturalnych w całej Polsce, zarówno dla pasjonatów sztuki, rodzin z dziećmi czy seniorów, planujących swoje wakacyjne podróże.

– Dotąd brakowało jednego miejsca, które tak kompleksowo pokazuje, co dzieje się w świecie kultury, od lokalnych perełek po duże wydarzenia. Stworzyliśmy narzędzie, które zachęca do tego, by skorzystać z oferty kulturalnej, odkrywać mniej znane miejsca i planować czas tak, by znalazły się w nim spotkania ze sztuką, historią i tradycją. To koncept, który dodatkowo aktywizuje podmioty działające w obszarze kulturze w całym kraju - każdy może dopisać swoje wydarzenia. Koncepcja kreatywna kampanii odpowiada na wyzwanie związane z dotarciem do odbiorców, którzy codziennie przeglądają setki wiadomości i zdjęć, a w tym wszystkim tematy kulturalne się gubią. Decydując się na tę kreację chcieliśmy zwrócić uwagę i dotrzeć do tych, którzy nie są częstymi użytkownikami kultury. To pierwsza taka kampania od lat i zaproszenie do odkrywania tego, co jest wyjątkowe w polskich regionach. Świadomie wykorzystaliśmy w kreacji nowe technologie, AI to obszar, którym ministerstwo zajmuje się na kilku płaszczyznach. – mówi Anna Ruszczyńska, Dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trzy oblicza Polski w kampanii wizualnej

„Odwiedź kulturę na wakacjach” to pierwsza od lat kampania ministerstwa, która w taki sposób opowiada o kulturze. Intrygujący koncept wizualny łączy wykorzystanie sztucznej inteligencji z autentycznym kulturowym kontekstem. Identyfikacja nawiązuje do trzech pasów Polski i charakterystycznych obiektów architektury tych regionów:

Piaszczysta Północ – wykonane z piasku Zamek w Malborku, Filharmonia w Szczecinie, Neptun z Gdańska oraz latarnia w Rozewiu, którą wzbogaca pomnik tańczącej pary;

Leśne Centrum – w otoczeniu zieleni Pałac Kultury i Nauki, Kościół Pokoju w Świdnicy, malowane chaty z Zalipia oraz nawiązane do słowiańskich tradycji muzycznych;

Skaliste Południe – z dominacją kamienistych tekstur, gdzie pojawia się m.in. Zamek w Niedzicy, Jasna Góra, NOSPR i słynna „Kryształowa Planeta” z Wrocławia.

Koncepcja różnicuje regiony w kampanii social mediowej, podkreślając bogactwo regionalnego dziedzictwa kulturowego w zależności od kontekstu geograficznego. To świadomy element szerszej strategii Ministerstwa, nastawionej na udostępnianie kultury w angażującej formie, która docenia i zauważa potencjał mniejszych miejscowości i projektów. Poprzez tę kampanię resort chce pokazać, że wartościowe doświadczenia kulturalne czekają nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach i lokalnych działaniach, które bywają poza głównym obiegiem mediów.

Precyzyjny dobór kanałów dotarcia

Kampania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego łączy działania w social mediach, outdoorze i prasie. Ministerstwo zadbało o dobór kanałów tak, aby dotrzeć zarówno do osób będących w podróży (spontaniczne planowanie), jak i do tych, którzy przygotowują się do wyjazdu lub spędzają urlop w swoim mieście. Kampania ma swoje rozwinięcia w postaci:

inspiracji podróżniczych publikowanych w mediach społecznościowych ministerstwa,

reklamy z kodem QR do wyszukiwarki na ekranach w pociągach PKP Intercity,

materiałów wizerunkowych w wyselekcjonowanych kinach plenerowych,

insertu w sierpniowym wydaniu magazynu Kalejdoskop na pokładach samolotów LOT.

Koncepcję kampanii i key visual wyszukiwarki opracował wewnętrzny zespół komunikacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za rozwiniecie materiałów graficznych i działania wspierające w social mediach odpowiadała agencja Fabryka Marketingu.