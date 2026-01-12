Oshee ogłosiło wielką współpracę. W świecie sportu to najwyższy poziom

Sport od lat jest jednym z kluczowych obszarów działań OSHEE. Rozszerzenie partnerstwa z LALIGA wzmacnia obecność marki na rynkach europejskich i wpisuje się w jej długofalową strategię marketingową, potwierdzając ambicje rozwoju oraz umacniania pozycji w kluczowych krajach. Współpraca ta była dotąd realizowana poprzez wspólne projekty na kluczowych rynkach, takich jak Polska, w tym inicjatywy związane z El Clásico, które wzmocniły zaangażowanie kibiców i pokazały potencjał partnerstwa. Rozszerzenie umowy otwiera kolejny etap współpracy, umożliwiając przenoszenie i rozwijanie sprawdzonych inicjatyw na kolejne rynki europejskie.

“Rozszerzenie naszej umowy z OSHEE stanowi kluczowy krok strategiczny dla LALIGA, ponieważ pozwala nam wzmocnić naszą międzynarodową obecność i zasięg na 43 rynkach europejskich. Partnerstwo to odzwierciedla wspólną wizję rozwoju, innowacji oraz budowania zaangażowania kibiców poprzez sport i wzmacnia wartość LALIGA jako globalnej platformy dla marek, które chcą zaznaczyć swoją obecność na nowych rynkach.” - mówi Jorge de la Vega, Dyrektor Zarządzający LALIGA.

Produkty inspirowane LALIGA

W ramach współpracy na objętych nią rynkach pojawią się napoje izotoniczne OSHEE z dedykowanymi etykietami inspirowanymi światem LALIGA. Etykiety będą prezentować wizerunki najbardziej rozpoznawalnych zawodników ligi m.in. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Julián Álvarez, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Georges Mikautadze oraz Antony.

“Rozszerzenie współpracy z LALIGA to dla nas naturalny krok w dalszym rozwoju OSHEE na rynkach międzynarodowych. Piłka nożna budzi ogromne emocje i łączy miliony kibiców — podobnie jak my łączymy funkcjonalność naszych produktów z aktywnym stylem życia konsumentów. Partnerstwo z LALIGA opiera się na wspólnym rozumieniu sportu jako procesu wymagającego regularności, świadomych decyzji i dbania o podstawy, takie jak właściwe nawodnienie. Cieszymy się, że razem możemy promować aktywny styl życia i wartości, które łączą nasze marki, w tak wielu krajach jednocześnie.” – mówi Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu OSHEE.

Emocje także poza stadionem

Równolegle do działań produktowych OSHEE będzie wspólnie z LALIGA realizować projekty angażujące konsumentów na 43 rynkach. Kampanie reklamowe pojawią się w kanałach telewizyjnych, w internecie oraz outdoorze. W punktach sprzedaży, obok produktów OSHEE, znajdą się także dedykowane ekspozycje i materiały promocyjne podkreślające współpracę obu marek. Celem tych działań jest wzmacnianie zaangażowania kibiców i konsumentów, promowanie świadomego i aktywnego stylu życia, którego ważną częścią jest prawidłowe nawodnienie oraz spójnego, emocjonalnego doświadczenia marki wokół piłki nożnej.