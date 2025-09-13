Oto najdziwniejsze polskie nazwisko! Aż trudno uwierzyć, że istnieje. Prawie, jakby alfabet dostał bzika

Lista najdziwniejszych, polskich nazwisk. Znasz kogoś o takim nazwisku

Historycy wskazują, że nazwiska po raz pierwszy pojawiły się w średniowiecznej Europie i miały na celu lepsze rozróżnianie osób o tych samych imionach. W Polsce nazwiska kształtowały się od nazw wsi, zawodów oraz cech osobowości oraz wyglądu.

Badacze wskazują, że proces kształtowania się nazwisk na przestrzeni lat był długotrwały oraz skomplikowany. Obecnie w Polsce najpopularniejszymi końcówkami nazwisk jest -ski lub -ak.

W języku polskim znajdziemy nazwiska, które potencjalnie tu nie pasują. To przede wszystkim dwuliterowe nazwiska która brzmią dość absurdalnie, a często nawet są trudne do wymówienia. Przykładem takiego nazwiska jest Bc, które według danych GUS z 2024 roku w Polsce nosi czterech mężczyzn. Dwoje panów posiada nazwisko Oo, a Eo noszą trzy kobiety i dwaj mężczyźni. Eksperci wskazują, że te nietypowe nazwiska są wynikiem ewolucji języka i mają wyjątkowo rzadkie charakter. Znacie kogoś o takim nazwisku?

Lista najpopularniejszych, polskich nazwisk

Na drugim biegunie znajdziemy bardzo popularne nazwiska, które w Polsce noszą tysiące osób. Bez zaskoczenia, najpopularniejszym, poślizg nazwiskiem jest Nowak, które na dane ze stycznia 2025 roku nosiło 199 178 osób. Nazwisko Nowak pochodzi najpewniej od słowa "nowy" i w ten sposób okres lano nowo przybyłych mieszkańców. Drugim miejscu znalazło się nazwisko Kowalski/Kowalska. To przykład nazwiska, którego etymologia wywodzi się od zawodu, a dokładniej od kowala. Według danych PESEL nazwisko to nosi obecnie 135 129 osób. Podium zamyka nazwisko Wiśniewski/Wiśniewska, które nosi 107 997 osób. Jego pochodzenie wywodzi się najprawdopodobniej od miejsc, gdzie rosły wiśnie.

Kolejne popularne nazwiska w Polsce to:

Wójcik,

Kowalczyk,

Kamiński /Kamińska,

Lewandowski /Lewandowska,

Zieliński /Zielińska,

Szymański /Szymańska,

Woźniak.