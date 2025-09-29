Pracownicy Pepco pomagają dzieciom. Przekazano ponad 45 tys. euro na potrzebujących najmłodszych

Lokalne działania, globalny wpływ

Przez dwa miesiące uczestnicy rywalizowali w różnych kategoriach: indywidualnie, drużynowo, według płci i rodzajów aktywności. Każdy pokonany kilometr przybliżał uczestników do realizacji wspólnego, szczytnego celu – ustalonej wcześniej kwoty 45 tysięcy euro. W tym roku w inicjatywie wzięło udział niemal 600 pracowników Pepco z całej Europy i Azji, którzy wykonali łącznie 30 864 aktywności. Wspólnie pokonali 54 527 kilometrów pieszo i 66 643 kilometry na rowerach, spalając przy tym ponad 5,75 mln kalorii. Wysiłek pracowników to nie tylko świetne wyniki i spalone kalorii, ale też i wymierny wpływ na środowisko naturalne.

W Polsce, dzięki funduszom zebranym w tegorocznej edycji Better Move, Better Lives, odbudowany zostanie plac zabaw przy szkole podstawowej w Żelaźnie, które we wrześniu ubiegłego roku spustoszyła powódź, zalewając 80% wsi. To jeden z kilku projektów zrealizowanych w różnych krajach dzięki wspólnej, międzynarodowej puli 45 tysięcy euro.

Zniszczenia dotknęły również historyczny budynek szkoły, symbol determinacji i współpracy lokalnej społeczności. Dzięki kilometrom zebranym w ostatnich miesiącach przez naszych pracowników, we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno”, przyczynimy się do stworzenia bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Wspólny wysiłek uczestników wyzwania przełoży się na odbudowę nie tylko infrastruktury, ale też poczucia wspólnoty. I to właśnie bliska Pepco idea –wspieranie inicjatyw, które dają dzieciom szansę, by mogły bezpiecznie się rozwijać, i jednocześnie jednoczyć lokalne społeczności, jest ważną częścią naszej misji

– wyjaśnia Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication w Pepco.

Pepco z misją

Better Move, Better Lives to nie tylko akcja promująca zdrowy styl życia. To program, który łączy pracowników, wspiera dzieci i buduje społeczną odpowiedzialność marki.

Wierzymy, że sport może być kluczem do lepszej przyszłości – poprawia kondycję i samopoczucie uczestników, a połączony z dobroczynnością staje się realnym wsparciem dla dzieci, zwiększając ich szansę na bezpieczne i aktywne dorastanie. To pokazuje, że CSR w Pepco to nie tylko hasło – to realne działania w ramach naszej przemyślanej strategii wsparcia najmłodszych

– dodaje Kasia Wilczewska.