W Pepco trwa szał ciał. W promocji must have na jesień. Tylko 50 zł

Jesień to czas na modę, która łączy styl z komfortem, a kamizelki stały się kluczowym elementem garderoby.

W nowej ofercie Pepco znajdziesz szeroki wybór jesiennych ubrań, w tym pikowaną kamizelkę damską z kapturem.

Ta uniwersalna kamizelka, dostępna za 50 zł, to idealny wybór na chłodniejsze dni.

Odkryj, dlaczego ta kamizelka jest "must-have" sezonu i w jakich kolorach ją znajdziesz!

Jesienne promocje w Pepco. Must have dla kobiet za 50 zł

Jesienna moda to przede wszystkim komfort, wygoda oraz ciepłe tkaniny. O tej porze roku szukamy rozwiązań, które nie tylko będą modne, ale też spełnią swoje funkcje. Powoli do szaf wkładamy letnie, przewiewne koszulki i szorty, a wyjmujemy ciepłe swetry i kurtki. Od kilku sezonów jednym z hitów jesiennej mody są kamizelki. Nie tylko świetnie uzupełniają one jesienne stylizacje, ale też są ciepłe. Chronią przed wiatrem i deszczem.

W najnowszej promocji Pepco znajdziesz szeroki wybór ubrań na jesień dla całej rodziny. Praktycznie cały asortyment Pepco zdominowały ciepłe bluzy, dresy i przeciwdeszczowe kurtki. Hitem najnowszej oferty promocyjnej Pepco jest damska, pikowana kamizelka z kapturem za 50 zł. To must have na ten sezon.

"Kamizelka pikowana damska czarna to must-have na jesienne spacery. To idealny wybór na chłodniejsze dni, gdy chcesz czuć się komfortowo i stylowo. Kamizelka nie tylko ciepło otuli, ale doda charakteru Twojej stylizacji. Praktyczny kaptur ochroni przed wiatrem i deszczem, a wygodne kieszenie ogrzeją dłonie. Kamizelka zapięta na całej długości pod szyją tworzy otulającą stójkę. Idealnie sprawdzi się zarówno do sportowych stylizacji, jak i tych bardziej eleganckich".

Kamizelka damska z promocji Pepco dostępna jest w dwóch kolorach - beżowym i brązowym.

