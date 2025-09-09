W Pepco trwa szał ciał. W promocji must have na jesień. Tylko 50 zł

Karolina Piątkowska
2025-09-09 4:16

Praktycznie we wszystkich sklepach zaczyna się jesień. W najnowszej ofercie promocyjnej Pepco znajdziesz rewelacyjnie ubrania jesienne dla całe rodziny, Jak zawsze w Pepco ich cena jest zaskakująca. My wybraliśmy coś, co sprawdzi się w jesiennej modzie, jak nic innego. To must have na chłodniejsze dni. Idealny do pracy i na spacery.

Autor: Eryk Stawinski/ Reporter
  • Jesień to czas na modę, która łączy styl z komfortem, a kamizelki stały się kluczowym elementem garderoby.
  • W nowej ofercie Pepco znajdziesz szeroki wybór jesiennych ubrań, w tym pikowaną kamizelkę damską z kapturem.
  • Ta uniwersalna kamizelka, dostępna za 50 zł, to idealny wybór na chłodniejsze dni.
  • Odkryj, dlaczego ta kamizelka jest "must-have" sezonu i w jakich kolorach ją znajdziesz!

Jesienne promocje w Pepco. Must have dla kobiet za 50 zł

Jesienna moda to przede wszystkim komfort, wygoda oraz ciepłe tkaniny. O tej porze roku szukamy rozwiązań, które nie tylko będą modne, ale też spełnią swoje funkcje. Powoli do szaf wkładamy letnie, przewiewne koszulki i szorty, a wyjmujemy ciepłe swetry i kurtki. Od kilku sezonów jednym z hitów jesiennej mody są kamizelki. Nie tylko świetnie uzupełniają one jesienne stylizacje, ale też są ciepłe. Chronią przed wiatrem i deszczem.

W najnowszej promocji Pepco znajdziesz szeroki wybór ubrań na jesień dla całej rodziny. Praktycznie cały asortyment Pepco zdominowały ciepłe bluzy, dresy i przeciwdeszczowe kurtki. Hitem najnowszej oferty promocyjnej Pepco jest damska, pikowana kamizelka z kapturem za 50 zł. To must have na ten sezon.

"Kamizelka pikowana damska czarna to must-have na jesienne spacery. To idealny wybór na chłodniejsze dni, gdy chcesz czuć się komfortowo i stylowo. Kamizelka nie tylko ciepło otuli, ale doda charakteru Twojej stylizacji. Praktyczny kaptur ochroni przed wiatrem i deszczem, a wygodne kieszenie ogrzeją dłonie. Kamizelka zapięta na całej długości pod szyją tworzy otulającą stójkę. Idealnie sprawdzi się zarówno do sportowych stylizacji, jak i tych bardziej eleganckich".

Kamizelka damska z promocji Pepco dostępna jest w dwóch kolorach - beżowym i brązowym.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe
