Ta promocja Rossmanna przekona nawet największych niedowiarków! Najwiekszy bestsellery marki zamiast za 130 zł kupisz za 65 zł!

Rossmann przygotował wyjątkową promocję na podkłady typu cushion koreańskiej marki TIRTIR, które podbiły internet.

W dniach 3-17 września kupując dwa podkłady TIRTIR online, drugi otrzymasz gratis, co pozwoli zaoszczędzić na produktach.

Sprawdź, który z bestsellerowych podkładów TIRTIR – Mask Fit Red, All Cover czy Aura Cushion – najlepiej dopasuje się do Twoich potrzeb!

Wielka promocja w Rossmannie. Podkłady marki TIRTIR w promocji 1+1 gratis

Podkłady typu cushion od koreańskiej marki TIRTIR podbiły cały internet. Formuła cushion oznacza, że produkt zatopiony jest w miękkiej poduszce, z które aplikuje się go na twarz przy pomocy specjalnego aplikatora lub swojej ulubionej gąbeczki do makijażu. Podkłady TIRTIR z miejsca stały się ogromnymi bestsellerami i obecnie są dostępne praktycznie we wszystkich większych drogeriach. Największym hitem marki był TIRTIR Mask Fit Red Cushion. Nagrania, na których Azjatki pokazywały, jak prawidłowo aplikować ten produkt miały miliony wyświetleń. Podkład TIRTIR Mask Fit Red Cushion jest kryjący i doskonale sprawdza się w wieczorowych i wymagających makijażach. Marka wsłuchując się w oczekiwania klientów wypuściła także na rynek europejski podkłady o innych wykończeniach. TIRTIR Mask Fit All Cover Cushion świetnie sprawdzi się jako alternatywa ciężki podkładów ślubnych. Jest długotrwały i zastygający. Skóra nie wygląda jednak ciężko, a sam kosmetyk nie tworzy efektu maski. Z kolei miłośnicy rozświetlonej i promiennej cery powinni wybrać TIRTIR Mask Fit Aura Cushion. Produkt ten przepięknie odbija światło zapewniając satynowy i zdrowy efekt.

Podkłady TIRTIR znajdziesz obecnie w wielkiej promocji Rossmanna. Sieć przygotowała coś wyjątkowego. Kupując dwa podkłady koreańskiej marki TIRTIR online w dniach od 3 do 17 września jeden z nich otrzymasz za darmo. Rabat naliczy się w koszyku przy zakupie dwóch wybranych produktów. To bardzo kusząca promocja ponieważ podkłady TIRTIR nie należą do tych najtańszych. W cenie regularnej za jeden produkt należy zapłacić 64,99 zł. Zatem za dwa podkłady wychodzi prawie 130 zł. W promocji za 65 zł możesz od razu przetestować dwa rodzaje produktów lub kupić sobie na zapas.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe