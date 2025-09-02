Wrzesień oznacza kolejki do kas w Biedronce! W promocji coś, co ma każdy! Zamiast 43 zł, tylko 22 zł

Biedronka wprowadza nową promocję na markowe zapachy, idealną dla miłośników oszczędności. Tylko do 6 września wody toaletowe Adidas dostępne są w formule 1+1, gdzie każdy zapach kosztuje zaledwie 11 zł. Sprawdź, jak możesz oszczędzić 50 proc. i przedłużyć lato z orzeźwiającymi zapachami!

Nowa gazetka promocyjna Biedronki! W promocji markowe zapachy za 11 zł

Każdy z nas lubi oszczędności. Nie bez powodu chętnie przeglądamy gazetki promocyjne znanych sieci. W ostatnim czasie Biedronka rozpieszcza promocjami na zapachy. Taniej można było kupić między innymi arabskie perfumy, czy zamienniki markowych zapachów od marki Made in Lab. Wraz z początkiem września przyszła nowa promocja. Tylko do 6 września w promocji Biedronki kupisz energetyczne i orzeźwiające wody toaletowe od marki adidas. To świetna okazja, aby wydłużyć lato w zapachach i podarować sobie mgiełkę letniej bryzy.

Wody toaletowe adidas dostępne są w promocji Biedronki na zasadzie 1+1 w cenie 11. Oznacza to, że kupując dwa flakony zapachu za każdy z nich zapłacisz jedynie 11 zł. Cena regularna za każdy flakon wynosi 21,99 zł, czyli w sumie trzeba byłoby zapłacić 44 zł. To aż o 50 proc. taniej.

W promocji Biedronki możesz dowolnie mieszać różne kompozycje zapachowe. My szczególnie polecamy zapach adidas Pure Lightness. To lekka i orzeźwiająca woda toaletowa dla kobiet, które lubią energetyczne i odważne zapachy. Kompozycja daje poczucie harmonii oraz jedności z naturą. Już w pierwszej chwili wyczuwalne są nuty słodkiego jabłka oraz orzeźwiającego melona. Pierwsza świeżość stopniowo wchodzi w kwiatową paletę i zniewala zmysły. Zapach przeistacza się w pudrowo-jaśminiowy taniec. Pure Lightness to zmysłowy i delikatny zapach dla kobiet, które kochają pozostawać w ruchu. Jest jednocześnie kobiecy i bardzo energetyczny.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe