Arabowie mogą zazdrościć Polsce perfum! Zapachy orientu od hrabiny! Rozkochasz się w tym różano-cytrusowym zapachu!

Polska ma bogatą tradycję w produkcji perfum, a rodzime marki zdobywają uznanie na świecie.

Marka HRABINA RZEWUSKA z Białegostoku oferuje luksusowe, orientalne kompozycje z najwyższej klasy składników.

Perfumy Pearl tej marki to idealna propozycja na jesień, łącząca cytrusowo-różane akordy z wanilią i piżmem.

Jakie jeszcze sekrety kryje w sobie ten wyjątkowy zapach i dlaczego jest tak trwały?

Polskie perfumy niczym z krainy orientu! Aromaty, z którymi przywitasz jesień

Rynek perfum to może nie jest pierwsza rzecz, z jaką kojarzy się Polska. Nie znaczy to jednak, że nie mamy swojej, całkiem pokaźnej, tradycji w tym temacie. Już w PRL-u Polki mogły pachnieć niczym ich koleżanki z zachodu, dzięki aromatom Pani Walewskiej. Dzisiaj polskie perfumy zyskują coraz większe znaczenie na globalnych rynkach. Michał Gilbert Lach, założyciel marki Bohoboco rozsławia na cały świat zapachy rodzimych ziemniaków i akordy skóry. Nieco bardziej budżetowa, marka BI-ES oferuje trwałe zapachy o najmodniejszych nutach.

HRABINA RZEWUSKA to mniej znana marka prosto z Białegostoku. Ich produkty to zaproszenie do świata orientu oraz arabskich kompozycji. To prawdziwe arabskie zapachy prosto z naszego kraju. Produkty marki HRABINA RZEWUSKA komponowane są z najwyższej klasy składników, a bazę zapachu stanowi olejek jojoba, która nie wykazuje właściwości alergizujących. HRABINA RZEWUSKA to orient, bogate kompozycje zapachowe oraz trwałość, która wyróżnia najdroższe i najbardziej luksusowe perfumy z krajów arabskich.

Jesienią chętniej sięgamy po ciepłe i otulające zapachy, które okrywają nasze zmysły niczym przyjemny kocyk. Perfumy orientalne Pearl od marki HRABINA RZEWUSKA to właśnie taka propozycja. To elegancka i kobieca kompozycja, która kojarzy się z luksusem. Już w pierwszych chwilach zapach uwodzi cytrusowo-różanymi akordami. Wanilia, paczula oraz piżmo dodają zapachowi stylowości oraz uniwersalności. Perfumy orientalne Pearl niczym łańcuch pereł otulą Twoje zmysły i poprawią nastrój. Dodatek kanabinoidów sprawi, że zapach utrzymuje się na skórze przed długie godziny i jest wyczuwalny, gdziekolwiek się znajdziesz.

