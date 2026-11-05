Prezenty na święta z drugiej ręki? Polacy są zachwyceni tym pomysłem

Badanie Vinted zaskakuje: większość Polaków woli trafiony prezent z drugiej ręki niż nowy, ale przypadkowy, co rewolucjonizuje podejście do świątecznych upominków.

Nietrafiony podarunek podważa znajomość obdarowanego, podczas gdy przedmiot z drugiego obiegu może spełnić dawne marzenia i wzmocnić relacje.

Sprawdź, jak świadome obdarowywanie, bez obciążania budżetu, pozwala odkryć unikatowe perełki i nadać prezentom prawdziwą, osobistą wartość!

Najlepszy prezent nie zawsze musi być nowy. Ważne, żeby był trafiony. Badanie konsumenckie* zrealizowane na zlecenie Vinted wykazało, że 59% badanych Polaków wolałoby otrzymać rzecz z drugiej ręki, której naprawdę pragną lub która trafia w ich gust, niż nowy i jednocześnie przypadkowo wybrany upominek. Liczy się także sam gest: 55% respondentów przyznaje, że większe wrażenie zrobiłaby na nich osoba, która włożyła dodatkowy wysiłek w znalezienie odpowiedniego prezentu, nawet jeśli byłby on z drugiego obiegu.

Nietrafiony prezent może oznaczać coś więcej niż chwilowe rozczarowanie

Znalezienie prezentu, który naprawdę sprawi radość, bywa zaskakująco trudne. Gdy upominek nie trafia w gust obdarowanego, rozczarowanie może dotyczyć nie tylko samej rzeczy. Badanie konsumenckie zrealizowane na zlecenie Vinted wykazało, że niemal 4 na 10 Polaków (39%) po otrzymaniu nietrafionego prezentu zaczęło się zastanawiać, jak dobrze obdarowujący tak naprawdę ich zna. Podobne wątpliwości mogą pojawić się po drugiej stronie: 30% badanych przyznaje, że żałowało wręczenia komuś mało osobistego upominku, kiedy można było wybrać coś lepiej dopasowanego do obdarowywanej osoby.

Świąteczne obdarowywanie to coś więcej niż zawartość opakowania. To okazja, by:

pokazać drugiej osobie, że dobrze ją znamy

pamiętamy o tym, co lubi,

i poświęciliśmy czas na znalezienie czegoś naprawdę odpowiedniego.

To nie oznacza konieczności kupowania nowych rzeczy. Może to być coś, czego dana osoba od dawna szuka, niepowtarzalne znalezisko albo przedmiot, który przywołuje miłe wspomnienia. Najważniejsze, by prezent był dobrze przemyślany i wybrany z myślą o konkretnej osobie, a nie kupiony w pośpiechu, na ostatnią chwilę.

Jak nie przekroczyć świątecznego budżetu?

Znalezienie wartościowego prezentu oznacza również pogodzenie oczekiwań z możliwościami finansowymi. Z badania zrealizowanego na zlecenie Vinted wynika, że w listopadzie i grudniu 2026 roku Polacy planują przeznaczyć na prezenty średnio 173 zł/ na osobę. Nieco ponad połowa badanych (52%) zamierza wydać mniej więcej tyle samo co rok wcześniej.

Plany różnią się w zależności od wieku i płci:

najwyższy budżet deklarują osoby w wieku 35–44 lat – około 200 zł: mężczyźni planują wydać więcej niż kobiety – średnio 185 zł wobec 161 zł;

młodzi dorośli w wieku poniżej 35 lat najczęściej planują zwiększyć wydatki w porównaniu z poprzednim rokiem, natomiast osoby w wieku 25–34 lat odczuwają największą presję, by wydać więcej, niż mogą sobie na to pozwolić.

W tym kontekście platformy z rzeczami z drugiej ręki, takie jak Vinted, oferują dodatkową możliwość poszukiwania przemyślanych upominków. Rzadkie i vintage’owe przedmioty czy rzeczy, których ktoś od dawna szuka, mogą sprawić, że prezent będzie osobisty i zapadnie w pamięć, a jednocześnie nie musi nadmiernie obciążać świątecznego budżetu.

Najbardziej wyjątkowe prezenty przywołują wspomnienia

Niektóre prezenty mają wyjątkową moc - potrafią przywołać wspomnienia i przenieść nas do chwil sprzed lat. Może to być zabawka, o której marzyliśmy w dzieciństwie, ale nigdy jej nie dostaliśmy, książka przypominająca nam czasy dorastania albo płyta, która od razu przywołuje konkretny moment z naszego życia.

Badanie Vinted pokazuje, że prezenty nabierają szczególnego znaczenia, gdy wiążą się z ważnymi dla nas osobami, miejscami lub wspomnieniami. Aż 77% respondentów, którzy wskazali, że taki osobisty kontekst sprawiłby, że chętniej przyjęliby prezent z drugiej ręki, zadeklarowało, że ucieszyłoby się z takiego upominku. Podobnie jest z marzeniami z dzieciństwa, które nie doczekały się spełnienia – 83% osób, które kiedyś pragnęły otrzymać konkretny prezent, ale nigdy go nie dostały, chętnie przyjęłoby go dziś w wersji z drugiej ręki.

Wartość prezentu może wynikać również z radości odkrywania czegoś wyjątkowego. Niemal jedna czwarta badanych Polaków deklaruje, że chętniej otrzymałoby upominek z drugiej ręki, gdyby był to przedmiot unikatowy, nietypowy, rzadki lub vintage. Z kolei 29% docenia możliwość otrzymania czegoś, czego naprawdę pragnęło lub o co konkretnie poprosiło. Prezent z drugiej ręki może być więc czymś więcej niż alternatywą dla nowego produktu – może pozwolić znaleźć prawdziwą perełkę, przywołać ważne wspomnienia lub nadać przedmiotowi nową historię.

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