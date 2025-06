Promocyjna oferta dla użytkowników aplikacji Glovo

„Glovo Family Set” to pierwsza propozycja McDonald’s dostępna na wyłączność w Glovo. W dedykowanym zestawie znajdziemy Maestro Grand Classic, McChickena, dwa Cheeseburgery oraz cztery porcje małych frytek. Całość dostępna jest w cenie 79 złotych, a oferta jest limitowana czasowo.

Jak podkreśla Anna Tryfon, Brand Manager McDelivery w McDonald’s Polska: – Zestaw „Glovo Family Set” to nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej zamawiają wspólnie i szukają wygodnych, atrakcyjnych cenowo rozwiązań. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Glovo możemy zaoferować dedykowany zestaw, dostępny tylko w kanale delivery.

302 zamówienia w roku i dostawa nawet w 3,5 minuty

Oferta McDonald’s jest dostępna w aplikacji Glovo od początku jej funkcjonowania na polskim rynku. Współpraca z siecią stale się rozwija – obecnie zamówienia w McDonald’s za pośrednictwem Glovo można składać aż w 186 miastach w całej Polsce. Chociaż średni czas dostawy to mniej niż 30 minut, często zamówienie dociera do użytkowników dużo szybciej. Rekord pobił kurier, który pojawił się u klienta w zaledwie 3 minuty i 31 sekund.

W ciągu ubiegłego roku najbardziej lojalny użytkownik złożył zamówienie aż 302 razy. Dane McDonald's i Glovo potwierdzają, że największą popularnością cieszy się burgerowa klasyka – najchętniej dodajemy do koszyka Cheesburgera.

Choć zestaw „Glovo Family Set” to pierwsza propozycja dostępna tylko w Glovo, nie jest to pierwsza wspólna akcja promocyjna obu marek.

– Współpraca z McDonald’s ma dla nas wartość strategiczną, dlatego cieszymy się, że cały czas się rozwija – podkreśla Katarzyna Frydrych, Head of Commercial w Glovo Polska. – Dzięki temu możemy nieustannie poszerzać i uatrakcyjniać naszą ofertę dla użytkowników Glovo. Zestaw „Glovo Family Set” to doskonały przykład tego, jak łączymy siły, by tworzyć wyjątkowe propozycje – wygodne i dopasowane do realnych potrzeb konsumentów.

Jedzenie w dostawie na fali wzrostu

Kategoria dostaw rozwija się obecnie w tempie dwucyfrowym i według szacunków Glovo trend ten będzie się utrzymywał co najmniej przez kolejne 24-36 miesięcy. Rozwój napędzają zmiany stylu życia, rosnąca siła nabywcza pokolenia digital natives, a także ciągłe poszerzanie oferty i portfolio marek dostępnych w dostawie. Sama platforma Glovo odnotowuje wzrost na poziomie 25% rok do roku i pozostaje liderem rynku pod względem liczby użytkowników, zamówień oraz wartości sprzedaży.