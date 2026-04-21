Przyszły ojciec czuje się odrzucony? Sprawdź, jak wsparcie kobiety w ciąży ułatwia budowanie więzi

Jak podaje czasopismo BMJ Open, wejście w rolę ojca to ogromna zmiana wywołująca u mężczyzn sporo stresu i wahania nastrojów

Codzienne wsparcie kobiety w ciąży przy domowych obowiązkach i gotowaniu pozwala tacie poczuć się ważną częścią całego procesu

Według Derbyshire Family Health Service nienarodzone dziecko bardzo szybko reaguje na głaskanie i z łatwością rozpoznaje głos ojca

Szczere rozmowy o własnych obawach oraz wspólne omówienie planu porodu skutecznie oczyszczają atmosferę przed narodzinami malucha

Przejęcie prostych zadań i samodzielne spakowanie torby do szpitala to genialny sposób ułatwiający budowanie więzi z dzieckiem

Dlaczego przyszły ojciec czuje się odrzucony w ciąży?

Kiedy na teście ciążowym pojawiają się dwie kreski, cała uwaga skupia się na przyszłej mamie. Wiele osób traktuje wtedy mężczyznę jak zwykłego pasażera, który tylko przygląda się całej sytuacji z boku. Taki stan rzeczy sprawia, że facet często czuje się niepotrzebny i zostawiony samemu sobie ze swoimi obawami.

Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym w czasopiśmie BMJ Open, wejście w rolę ojca to ogromna zmiana, która mocno wpływa na psychikę i wywołuje stres. Przyszli ojcowie często borykają się z wahaniami nastroju i zastanawiają się, czy ich lęki są czymś normalnym. Do tego dochodzi poczucie izolacji, gdy na wizytach u lekarza czują, że personel medyczny w ogóle nie zwraca na nich uwagi.

Jak tata może budować więź z dzieckiem przed porodem?

Przyszłemu tacie może być trochę trudniej nawiązać relację z maluchem, ponieważ fizycznie nie nosi go w brzuchu, ale na szczęście są na to proste sposoby. Według informacji z Derbyshire Family Health Service dziecko w łonie matki bardzo szybko zaczyna reagować na dźwięki, dotyk oraz ruch. Warto więc jak najczęściej mówić do brzucha, głaskać go, a nawet śpiewać, bo maluch po narodzinach z łatwością rozpozna twój głos. Te drobne chwile bliskości niesamowicie procentują i sprawiają, że budowanie więzi i wejście w nową rolę staje się o wiele łatwiejsze.

Wsparcie kobiety w ciąży. Co konkretnie może zrobić facet?

Każde wsparcie kobiety w ciąży jest na wagę złota, dlatego przyszły tata może przejąć na siebie część codziennych obowiązków:

chodzenie na badania usg i wizyty lekarskie, aby zobaczyć malucha na własne oczy

przejęcie domowych porządków, robienie zakupów oraz przygotowywanie zdrowych posiłków

masowanie bolących pleców i stóp partnerki, gdy dokucza jej zmęczenie

spakowanie torby do szpitala oraz próbne przejechanie trasy na porodówkę

Takie zaangażowanie zdejmuje z barków przyszłej mamy ogromny ciężar i pozwala jej po prostu odpocząć. Dzięki wspólnym przygotowaniom mężczyzna przestaje być tylko obserwatorem, a staje się ważną częścią całego procesu.

O czym rozmawiać z partnerką przed narodzinami dziecka?

Czas oczekiwania na dziecko to moment, w którym szczera rozmowa potrafi zdziałać prawdziwe cuda i oczyścić atmosferę z niepotrzebnych nerwów. Warto otwarcie dzielić się swoimi obawami, ale też po prostu cierpliwie słuchać partnerki, zamiast od razu próbować rozwiązywać wszystkie jej problemy czy oceniać sytuację. Jak sugerują materiały z portalu Kaiser Permanente, dobrym pomysłem będzie wspólne omówienie planu porodu i ustalenie, jak ma wyglądać twoja rola na sali porodowej. Rozmowy o wyborze imienia, badaniach i codziennych troskach zbliżają do siebie i dają poczucie, że gracie w jednej drużynie.

