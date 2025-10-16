„Randka w ciemno". Czy jedno spojrzenie może przekreślić wszystko? Psycholog odpowiada

Co mówi psychologia?

Badania psychologiczne pokazują, że pierwsze wrażenie powstaje w ciągu milisekund – często już po jednej dziesiątej sekundy oceniamy, czy ktoś wydaje się wiarygodny, sympatyczny czy atrakcyjny. To efekt ewolucyjny – nasz mózg szybko klasyfikuje ludzi jako „bezpiecznych” lub „potencjalnie groźnych”. W relacjach romantycznych ten mechanizm może być pomocny… ale też bardzo mylący.

Dodatkowo działa tu efekt aureoli (halo) – jeśli ktoś zrobi na nas dobre pierwsze wrażenie, przypisujemy mu automatycznie inne pozytywne cechy, nawet jeśli nie mamy ku temu podstaw. I odwrotnie – jedno potknięcie może sprawić, że skreślimy kogoś zbyt szybko.

Randka w ciemno – eksperyment społeczny?

Program „Randka w ciemno” to nie tylko rozrywka, ale też ciekawy eksperyment społeczny. Uczestnicy nie widzą siebie nawzajem, więc nie mogą polegać na wyglądzie czy mowie ciała. Muszą zaufać intuicji, głosowi i odpowiedziom. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy przywiązani do pierwszego wrażenia, nawet gdy nie mamy pełnego obrazu drugiej osoby.Ale czy to wystarczy, by podjąć decyzję o wspólnej przyszłości? Czy jedna rozmowa może powiedzieć nam wszystko?

Czy warto dać komuś drugą szansę?

Psychologowie i terapeuci zgodnie twierdzą: pierwsza randka nie zawsze oddaje prawdziwy potencjał relacji. Stres, nieporozumienia, zbyt wysokie oczekiwania – to wszystko może sprawić, że spotkanie nie wypada tak, jak byśmy chcieli. Ale czy to powód, by od razu rezygnować? Wiele par wspomina, że ich pierwsze spotkanie było… katastrofą. A dziś są szczęśliwi razem. Dlatego warto zadać sobie pytanie: czy to naprawdę „nie ta osoba”, czy może po prostu „nie ten dzień”?

Jeśli po pierwszej randce czujesz niepewność, ale też ciekawość, może warto spróbować jeszcze raz. Druga szansa to nie zobowiązanie – to otwartość na poznanie kogoś głębiej, bez presji idealnego początku.

Pierwsze wrażenie jest potężne – ale nie zawsze sprawiedliwe. Program „Randka w ciemno”, który można oglądać w każdą sobotę o godz. 16:30 na Polsacie, pokazuje, że rozmowa może być początkiem czegoś pięknego, nawet jeśli zaczyna się od niepewności. W życiu, tak jak w telewizji, warto czasem odłożyć osąd i dać komuś drugą szansę. Bo prawdziwa miłość często zaczyna się tam, gdzie kończy się perfekcja.