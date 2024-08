Rodzice nadają to niezwykłe imię swoim córkom w 2024 roku. Przebiło nawet "Zofię". Oznacza „miłość”. Imiona dla dziewczynek 2024

Rodzice nadają to niezwykłe imię swoim córkom w 2024 roku. Przebiło nawet "Zofię"

Wybór imienia dla dziecka to poważna decyzja, gdyż będzie ono mu towarzyszyć przez całe przyszłe życie. W ostatnich latach w rankingach popularnych imion żeńskich zdecydowanie królowały tradycyjne imiona takie jak: Zofia, Hanna czy Maria. Wiele wskazuje jednak, że nadchodzi przełomowy moment. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że w 2024 roku na popularności zyskało imię dla dziewczynki, które do tej pory znajdowało się gdzieś na końcu pierwszej dziesiątki. Co ciekawe - wyprzedziło ono nawet Zosię. Rodzice chętnie nadają to niezwykłe imię swoim córkom w tym roku. Chodzi o imię Maja. Warto wspomnieć, że to krótkie imię żeńskie ma niezwykłe znaczenie.

Imię dla dziewczynki, które oznacza "miłość"

Imię Maja kiedyś było raczej rzadko spotykane. Jednak od kilku lat zyskuje na popularności i rodzice coraz chętniej nadają je swoim córeczkom, aż w pierwszej połowie 2024 roku zdobyło szczyt podium w rankingu. Jakie jest znaczenie imienia Maja? W sanskrycie słowo "maya" oznacza iluzję, a w języku nepalskim miłość. Zgodnie ze znaczeniem imienia, Maja to osoba o niesamowitej inteligencji. Jest bystra, wygadana, z ogromną łatwością przychodzi jej wyrażanie swoich uczuć. Jako dziecko będzie przewodzić w rodzinie. Jeśli będzie miała rodzeństwo, to niezależnie od różnicy wieku, będzie dominować. Jest jednak przy tym niezwykle urocza i bardzo dziewczęca. Maja ma wielu przyjaciół, którzy cenią ją za otwartość oraz lojalność.

Popularne imiona dla dziewczynki w 2024 roku

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dane z pierwszej połowy roku dotyczące imion żeńskich, które były nadawane noworodkom. W pierwszej dziesiątce popularnych imion dla dziewczynki w 2024 roku znalazły się:

Maja (2309), Zofia (2252), Zuzanna (1974), Hanna (1966), Laura (1898), Julia (1667), Oliwia (1623), Pola (1592), Alicja (1585), Maria (1340).

Wybieramy imię dla dziecka. Sprawdźmy jakie imiona wybiera AI- Królowe Matki odc. 12 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.