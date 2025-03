Samotność coraz bardziej dotyka Polaków. Dla 90 proc. z nich problemem są też narastające podziały

– Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy dużo wyraźniej komunikować to, jakie wartości reprezentujemy, czyli wspieranie różnorodności i międzynarodowego charakteru firmy oraz przeciwdziałanie nienawiści i dyskryminacji. Zaczęliśmy wyraźnie mówić o tym, że chcemy burzyć bariery społeczne, aby widziano nas jako firmę ukierunkowaną na cel, nieograniczającą się do sprzedaży usług telekomunikacyjnych – mówi agencji Newseria Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Przełamywanie barier komunikacyjnych w polskim społeczeństwie to cel nowej platformy #BurzymyBariery, z którą startuje właśnie T-Mobile Polska. Marka chce zwrócić uwagę na potrzebę dialogu i budowania bliższych relacji oraz przeciwdziałania polaryzacji i samotności. Według badań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 68 proc. Polaków doświadcza samotności. Z drugiej strony co czwarta młoda osoba spędza online ponad 5 godz. dziennie – właśnie po to, żeby uniknąć poczucia osamotnienia. To pokazuje, że w erze cyfrowej, w której dostęp do technologii komunikacyjnych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, poczucie samotności i wyobcowania jest coraz większym, społecznym problemem.

– W ramach badań rozmawialiśmy z Polakami, odwiedzaliśmy ich w domach i pytaliśmy, co ich zdaniem stanowi największą przeszkodę w budowaniu relacji. Okazało się, że wiele z tych barier istnieje w naszych głowach – to są nawyki czy schematy, w których dorastaliśmy. Jesteśmy też jednym z najbardziej spolaryzowanych narodów w Europie. Nie mamy wspólnej platformy do dialogu, więc zamykamy się w swoich obozach i zaciekle walczymy o swoje racje. Jednak aż 90 proc. Polaków deklaruje, że jest zmęczona tą polaryzacją, że nie chce w tym już uczestniczyć, więc jest w nich gotowość na przełamanie się i stworzenie jakichś mostów – mówi Paulina Rekosz, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience w T-Mobile Polska.

Nowoczesne narzędzia cyfrowe, choć dają niespotykane wcześniej możliwości, mogą również pogłębiać podziały. Wynika to z faktu, że coraz częściej komunikujemy się za pomocą ekranów niż w rozmowach twarzą w twarz. To powoduje, że stopniowo zatracamy naturalne umiejętności społeczne, w tym zdolność dostrzegania i rozumienia innych ludzi. Socjologowie wskazują, że wynika to z braku prawdziwego dialogu – stopniowo zatracamy umiejętność budowania głębokich relacji, a zamiast rozmowy twarzą w twarz wybieramy krótkie wiadomości tekstowe, emotikony czy reakcje w mediach społecznościowych.

– Bariery, jakie dostrzegam w swoim otoczeniu, to nadinterpretacja i błędne odczytywanie komunikatów. W komunikatorach internetowych łatwo o konflikty wynikające z niewłaściwego zrozumienia intencji nadawcy. Przez pryzmat swoich doświadczeń i kompleksów doszukujemy się ukrytych znaczeń, których wcale nie miało tam być. Dlatego tak ważna jest otwarta i świadoma komunikacja – zauważa Anna Dec, prezenterka telewizyjna.

i Autor: materiały prasowe

– Dostrzegam ogromną barierę w tym, że ludzie nie widzą innych ludzi. Jesteśmy wpatrzeni w ekrany, mamy w uszach słuchawki, jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Nie zwracamy na siebie uwagi, zaczynamy żyć coraz bardziej obok siebie. Nic dziwnego, że niemal 70 proc. Polaków czuje się samotnych, a ponad 80 proc. jest zmęczonych narastającą polaryzacją społeczną. Coś z tym trzeba wreszcie zrobić – podkreśla Bartosz Dobrowolski, ekspert transformacji cyfrowej.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez T-Mobile, bariery komunikacyjne przybierają różne formy – od międzypokoleniowych po społeczne i technologiczne. Z drugiej strony technologia może też pomagać w przełamywaniu wszystkich tych barier. Współczesne narzędzia umożliwiają m.in. podtrzymywanie relacji z bliskimi, którzy mieszkają daleko.

– Technologia może być też ogniwem, które pomaga nam wychodzić ze swoich baniek i zanurzać się w bańki innych. Część osób wskazywała, że pomaga im lepiej zrozumieć nastolatków dzięki temu, że zaczynają uczestniczyć w ich życiu online’owym, że czasami zdecydują się z nimi pograć, wejść w ich bańkę social mediową. To też ludzi otwiera – mówi Paulina Rekosz.

Jak podkreśla, T-Mobile od lat inwestuje miliardy w infrastrukturę, zapewniającą milionom Polaków sieć telekomunikacyjną. Jednak technologia sama w sobie nie wystarczy – kluczowe jest jej odpowiednie wykorzystanie do budowania relacji i wzmacniania więzi społecznych. Dlatego też platforma #BurzymyBariery ma na celu zmianę podejścia do relacji międzyludzkich, podkreślając rolę technologii jako narzędzia do budowania więzi, a nie izolacji.

– Zdecydowanie nowa platforma, którą dziś wprowadzamy, jest projektem wieloletnim, doskonale wpisującym się w naszą strategię długoterminową – zapewnia Andreas Maierhofer.

– To nie jest jedna kampania reklamowa, to jest zmiana strategii marki, z inną intencją będziemy teraz działać na rynku – zapowiada Paulina Rekosz.

Kampania wystartowała 25 lutego br., a jej twarzą został Dawid Podsiadło, artysta, który – jak podkreśla ekspertka – od lat łączy Polaków swoją muzyką. Obok specjalnych spotów z jego udziałem T-Mobile uruchomiło też billboardy w 39 miastach w Polsce, skłaniające do refleksji nad stanem relacji międzyludzkich. Dodatkowo marka zaprasza klientów do dzielenia się pomysłami na burzenie barier, a najciekawsze hasła zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej. Operator planuje też akcje specjalne w programie Magenta Moments oraz związane z festiwalem Dawida Podsiadło „ZORZA wspierana przez T-Mobile”, który odbędzie się latem w sześciu miastach w Polsce. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze inicjatywy łączące Polaków i pomagające przełamywać bariery.

– Najważniejsze to rozmawiać, nauczyć się dostrzegać ludzi, zwracać na nich uwagę, wykazać trochę empatii, zrozumienia, chęci komunikacji, troszkę odwagi do tego, żeby nawiązać relacje. Technologia w tym wszystkim bardzo pomaga. Koniec końców ważniejsze niż 500 lajków pod twoim postem jest to, żeby zadzwonić do dawno niewidzianego kumpla albo koleżanki z podstawówki. Nie trzeba dużo robić, ale potrzeba pewnej inspiracji i uświadomienia sobie, że relacje wymagają pracy – mówi Bartosz Dobrowolski.

