Smart Kids Planet i Aleja Bielany łączą siły – we Wrocławiu powstanie trzecie Centrum Mądrej Zabawy

Aleja Bielany – jedno z największych i najchętniej odwiedzanych centrów handlowych na Dolnym Śląsku – od lat rozwija ofertę dla rodzin, tworząc przestrzeń, do której „wraca się dla zabawy”. Dzięki współpracy ze Smart Kids Planet, do istniejących atrakcji dołączy ten wyjątkowy koncept edukacyjno-rozrywkowy oferujący interaktywne strefy rozwijające kompetencje przyszłości: kreatywność, myślenie przyczynowo-skutkowe, wyobraźnię, a także motorykę i percepcję.

Otwarcie kolejnego Centrum właśnie we Wrocławiu to kluczowy element naszej strategii ogólnopolskiego rozwoju i naturalny krok po sukcesach w Warszawie oraz Krakowie. Wybraliśmy Wrocław, bo to miasto o ogromnym potencjale – innowacyjne, nowoczesne i niezwykle dynamicznie rozwijające się, co idealnie współgra z DNA Smart Kids Planet. Wierzę, że Wrocławskie Centrum Mądrej Zabawy wyznaczy nowe standardy w edukacji przyszłości – mówi Karol Gaweł, Prezes Smart Kids Planet.

Projektowana przestrzeń będzie miała imponującą powierzchnię 1500 m2 i zostanie podzielona na liczne strefy tematyczne. Oprócz kultowych atrakcji znanych z Fabryki Norblina i Galerii Kazimierz, w Alei Bielany pojawią się nowości dopasowane do charakteru regionu. Rodzice będą mogli skorzystać z oferty Smart Cafe, a w Smart Kids Store zakupić wyselekcjonowane zabawki edukacyjne. Obiekt będzie w pełni przygotowany do organizacji Smart Urodzin oraz Smart Wycieczek dla przedszkoli i szkół, które uczynią Centrum Mądrej Zabawy atrakcyjnym zarówno dla rodzin, jak i grup zorganizowanych.

Każda kolejna lokalizacja to dla nas wyzwanie, by podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Aleja Bielany daje nam ogromne możliwości aranżacyjne. Projektujemy przestrzeń, która będzie nowoczesna, funkcjonalna i pełna mądrej zabawy. Nasz zespół pracuje nad tym, aby wrocławskie Smart Kids Planet stało się nowym punktem odniesienia dla edukacji przez zabawę – dodaje Adam Kowalczyk, pomysłodawca i współwłaściciel Smart Kids Planet.

Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce Centra Mądrej Zabawy, w których edukacja naturalnie łączy się z rozrywką. To przestrzenie tworzone dla dzieci w wieku 0–10 lat, w których nauka staje się przygodą, a zabawa wspiera rozwój kluczowych kompetencji przyszłości. Dzięki nowoczesnym technologiom i sensorycznym rozwiązaniom dzieci mogą odkrywać świat wszystkimi zmysłami – mądrze, bezpiecznie i z radością.

Cieszymy się, że tak innowacyjny i ceniony koncept jak Smart Kids Planet powstanie właśnie w Alei Bielany. Od lat inwestujemy w rozwój oferty dla rodzin i tworzymy przestrzeń, w której dzieci mogą nie tylko świetnie się bawić, ale także rozwijać swoje talenty i ciekawość świata. Nowe Centrum Mądrej Zabawy będzie ważnym uzupełnieniem naszej oferty i kolejnym krokiem w budowaniu miejsca przyjaznego rodzinom – podkreśla Monika Bańkowska, odpowiadająca za działania leasingowe w Europie Wschodniej.

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Aleja Bielany cieszy się ogromnym zaufaniem rodzin z całego regionu, jej nowoczesna infrastruktura i szeroka oferta rozrywki sprawiają, że jest naturalnym miejscem dla powstania kolejnego Centrum Mądrej Zabawy. Już dziś Aleja Bielany oferuje dzieciom i rodzinom m.in.: jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce, mega zjeżdżalnię z pierwszego piętra na parter, darmowe place zabaw dostępne dla wszystkich odwiedzających, strefy opieki nad dziećmi, czy Akademię Tańca Esens. Dodanie Smart Kids Planet poszerzy i uzupełni tę ofertę, tworząc największy, liczący 1500 m2 i najbardziej różnorodny kompleks rodzinnej rozrywki na Dolnym Śląsku.

i Autor: Smart Kids Planet / Materiały prasowe