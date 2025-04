Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować naukę języków obcych, ale pod warunkiem, że będzie służyć ludziom, a nie ich zastępować. British Council przedstawia raport, w którym apeluje o etyczne, sprawiedliwe i inkluzywne wykorzystanie AI w edukacji – zwłaszcza w nauce, nauczaniu i ocenianiu języka angielskiego. Dokument ‘Human-centred AI: Lessons for English Learning and Assessment’ porusza potrzebę przyjęcia podejścia bardziej skupionego na człowieku przy wyborze i wdrażaniu technologii. Ta rekomendacja opiera się na badaniach i jasno określonych celach edukacyjnych, a w jego centrum znajdują się potrzeby uczniów i uczenic oraz większa inkluzywność.

Czy AI zastąpi nauczycieli i nauczycielki? Eksperci oraz ekspertki rozwiewają wątpliwości

Rola nauczycieli oraz nauczycielek, współpraca ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin oraz znajomość AI przez wszystkich uczestników systemu edukacyjnego są kluczowe, by posługiwać się sztuczną inteligencją w sposób, który wzbogaca i sprawia, że proces nauki i oceniania staje się bardziej elastyczny. Zapewnienie dostępu do tych nowych technologii, aby mogły być stosowane przez każdego, oraz wykorzystanie ich pełnego potencjału do personalizowania doświadczeń edukacyjnych i różnych potrzeb uczniów oraz uczennic, to kolejne ważne tematy poruszane w opracowaniu British Council.

„Nie możemy oddać przyszłości edukacji w ręce algorytmów. AI to narzędzie, ale to ludzie nadają mu kierunek” – mówi dr Mariano Felice, autor raportu British Council oraz starszy badacz i ekspert ds. oceny języka i nauki angielskiego. „Nie powinniśmy pozostawiać kluczowych decyzji, takich jak te dotyczące edukacji, w rękach maszyn, ponieważ wiążą się z nimi kwestie regulacyjne i prawne. Nie da się również oddzielać moralności i etyki od obszaru edukacji. Sztuczna inteligencja nie powinna być traktowana jako magiczne rozwiązanie. To potężne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy nauczyciele, nauczycielki, uczniowie i uczennice wiedzą, jak mądrze z niego korzystać” – dodaje dr Felice.

Jak wynika z badań relacja z nauczycielem, czy nauczycielką to dla 78% Polaków i Polek kluczowy element nauki języków.

“Choć sztuczna inteligencja może przyspieszyć naukę, większość z nas wciąż obawia się jej bezosobowego charakteru. Technologia nie zastąpi motywującego spojrzenia, żartów na lekcji czy wsparcia w trudnych momentach. Gdy mamy wybór: nauczyciel, bądź nauczycielka, czy sztuczna inteligencja – wybieramy człowieka” – dodaje Karolina Kasperska, Head of English and School Education.

Nowe technologie mogą pomóc w nauce i ocenianiu języka angielskiego, ale kluczowe decyzje muszą podejmować eksperci. Wśród najważniejszych wyzwań wymieniane są: zapewnienie równego dostępu do AI, odpowiedzialne wdrażanie nowych narzędzi, połączenie sztucznej inteligencji z tradycyjną rolą nauczyciela i nauczycielki.

10 zasad odpowiedzialnego wykorzystania AI w nauce angielskiego