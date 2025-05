„Tak działa jedna kostka czekolady E.Wedel, a jak działa całe Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel?” – kampania, która tworzy nową skalę odczuwania czekoladowej przyjemności

„Hydrate for Great Moments” - nowa kampania OSHEE z Igą Świątek

Najbliższe cztery miesiące to dla E.Wedel celebracja czekoladowej przyjemności w najpełniejszym wydaniu. Poprzez unikalne połączenie multisensorycznych doświadczeń, kreatywnych działań marketingowych oraz interakcji z konsumentami, marka podkreśla swoją wyjątkową pozycję na rynku. Najnowsza kampania E.Wedel zaprasza do świata, w którym każda kostka czekolady to początek niezwykłej podróży, a Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel jest jej kulminacyjnym punktem.

„Czekolada od zawsze budzi skojarzenia z radością i endorfinami, a ponieważ wiemy, jak działa na zmysły już jedna kostka, chcemy pokazać, że można doświadczać czekoladowej przyjemności za pomocą wszystkich zmysłów. Dlatego kampania skupia się na czerpaniu z niej w sposób maksymalny – nie tylko przez smakowanie naszych produktów, ale również poprzez pełne zanurzenie w czekoladowym świecie naszego muzeum” – mówi Aleksandra Pankowska, Senior Brand Manager w E.Wedel.

W kampanii E.Wedel ważną rolę odgrywa Muzeum Fabryka Czekolady, które od września 2024 roku nie tylko metaforycznie, ale również ze względu na wielopoziomowe ułożenie trasy zwiedzania, wprowadza zwiedzających na wyższy poziom przyjemności. Goście angażują wszystkie zmysły, aby poznawać nie tylko historię rodziny Wedlów, ale również proces produkcji czekolady. W ramach loterii E.Wedel rozda ponad 6 000 biletów na zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca, a dodatkowo, na uczestników czekają również atrakcyjne nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2025 roku zakupić dowolny produkt marki E.Wedel, zachować paragon i zarejestrować zgłoszenie na stronie www.loteriawedel.pl. Każdy dowód zakupu to nowa szansa na wygraną i możliwość wkroczenia w świat intensywnego doświadczania czekoladowej przyjemności!

Kampania 360 zakłada intensywną komunikację poprzez różne kanały: telewizję, VOD, digital, OOH oraz programmatic i działania na TikToku. W przekazie podkreślana jest wyjątkowość czekoladowych doświadczeń, które zapewnia E.Wedel. Spot reklamowy przenosi widzów w świat, gdzie jedna kostka czekolady otwiera drzwi do niezwykłej podróży pełnej smaku i emocji.

Za strategię i koncept kampanii odpowiada 2012 Agency, produkcją spotu zajęło się Watchout Studio, a projekt opakowań przygotowało WRD. Zakupem mediów zajmował się Zenith Media, obsługą influencerów – Generation9, a organizację loterii powierzono Amooco Agency. Za obszar komunikacyjny odpowiada agencja 24/7Communication.