Ten 3-sekundowy test na inteligencję podzielił internautów. Kto na tym obrazku ściąga? Tylko spostrzegawcze osoby są w stanie go rozwiązać. Test na inteligencję za darmo

3-sekundowy test na inteligencję za darmo. Kto na tym obrazku ściąga?

Od lat testy na inteligencję, które są dostępne w sieci, robią prawdziwą furorę wśród internautów. Jedni podchodzą do nich z dystansem i traktują je jako rozrywkę, ale są też tacy, dla których rozwiązanie takiego testu jest wyzwaniem budującym poczucie wartości. Część z nich wydaje się prosta, a w rzeczywistości zawiera wiele podchwytliwych treści, które jedynie nieliczni potrafią wychwycić. I na tym polega właśnie cała filozofia takich testów. Pozwalają one określić naszą spostrzegawczość i inteligencję, gdyż często wymagają od nas nie tylko dobrego oka, ale też umiejętności powiązywania faktów. Tak jest w przypadku tego darmowego 3-sekundowego testu na inteligencję, który w ostatnich dniach pojawił się w mediach społecznościowych i podzielił internautów. Cała zagadka polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: kto na tym obrazku ściąga?

Tylko niesamowicie spostrzegawcze osoby są w stanie rozwiązać ten test

Na ilustracji zamieszczonej na koncie @tehquizgrandpa na TikToku widzimy troje uczniów piszących sprawdzian w klasie. Każdy z nich zachowuje się inaczej: jeden wygląda na zakłopotanego, drugi uparcie patrzy na swoją butelkę, a uczennica wydaje się spokojna i pewny siebie. I jak myślisz który z trojga uczniów ściąga? Tylko osoby spostrzegawcze są w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie w 3 sekundy.

Szybki test na inteligencję za darmo. Rozwiązanie

Otóż rozwiązanie tego szybkiego testu na inteligencję może zaskoczyć. Jeśli dobrze się przyjrzałeś, to na pewno zauważyłeś, że dziewczyna siedząca pośrodku ilustracji ma na udzie jakieś zapiski. Zapewne są to odpowiedzi i to właśnie ona ściąga. Jednak nie wszystkim internautom udało się ustalić w tak krótkim czasie prawidłowe rozwiązanie darmowego testu i wielu z nich w komentarzach pisała wprost, że nie wie, kto ściąga.