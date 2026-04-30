To imię znów króluje na porodówkach. Rodzice stawiają na klasykę

Powrót do tradycji w nadawaniu imion dzieciom

Obserwujemy wyraźny odwrót od poszukiwania za wszelką cenę oryginalnych i rzadkich imion. Rodzice coraz chętniej sięgają po propozycje o głębokim znaczeniu i bogatej historii. Decyzja ta często podyktowana jest chęcią zapewnienia dziecku stabilności oraz uniwersalności na każdym etapie życia. Wybór tradycyjnego imienia to także doskonały sposób na uhonorowanie rodzinnego dziedzictwa, co nadaje mu dodatkową, niezwykle cenną symbolikę.

Dla wielu przyszłych matek i ojców to nie tylko przelotna moda, ale w pełni świadomy krok. Klasyczne imię niesie ze sobą powagę i jest odpowiednie zarówno dla malucha, jak i dla dojrzałej osoby. Ponadto rzadko wywołuje ono negatywne skojarzenia.

Popularność dawnych imion w Polsce rośnie

Tradycyjne polskie imiona mają jeszcze jedną zaletę: bardzo łatwo tworzy się od nich naturalne zdrobnienia. Dzięki temu można płynnie przechodzić od formy pieszczotliwej w dzieciństwie, do oficjalnej w dorosłym życiu. Nadawanie imion po dziadkach czy pradziadkach staje się swoistym ukłonem w stronę przodków, budując międzypokoleniową więź w dzisiejszym, pędzącym świecie. Z tego powodu na oddziałach położniczych znów można usłyszeć imiona, które do niedawna uważano za całkowicie przestarzałe.

Imię Franciszek znów w czołówce najchętniej wybieranych

Doskonałym przykładem tego zjawiska jest Franciszek. Choć kilkanaście lat temu nadawano je dzieciom niezwykle rzadko, obecnie znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Oprócz tradycji rodziców przyciąga również samo znaczenie. Imię to symbolizuje odwagę, empatię, wolność i niezależność. Franciszek jawi się jako osoba budząca zaufanie, silna wewnętrznie, a zarazem wrażliwa na otoczenie. Brzmi ono dostojnie, ale kryje w sobie dużo ciepła, dając możliwość stosowania wielu uroczych zdrobnień.

Zjawisko to nie wydaje się być jedynie chwilowym kaprysem. Franciszek na dobre zagościł w statystykach i stanowi wyraźny dowód na to, że klasyka połączona z nowoczesnością to trend, który pozostanie z nami na dłużej.

