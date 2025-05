To przeurocze imię dla dziewczynki było hitem w PRL-u. W 2025 roku wróciło w skróconej wersji i bije rekordy popularności. Imię dla dziewczynki

To przeurocze imię dla dziewczynki było hitem w PRL-u

W czasach PRL-u wybór imienia dla dziecka był często odzwierciedleniem panujących trendów społecznych, politycznych i kulturowych. Wówczas rodzice najczęściej decydowali się na imiona uniwersalne, choć nie brakowało również imion żeńskich inspirowanych modą zagraniczną, głównie oczywiście z krajów bloku wschodniego. Renata, Danuta, czy Grażyna to imiona, które zdecydowanie królowały w Polsce w PRL-u. Wśród popularnych imion było wówczas też jedno imię pochodzące z języka rosyjskiego, ale o niezwykłym znaczeniu. Chodzi o imię Nadzieja. To przepiękne imię nawiązuje do jednej z trzech cnót głównych, tuż obok wiary i miłości. W ostatnim czasie to urocze imię wraca do łask i staje się coraz popularniejsze wśród polskich rodziców. Jednak w 2025 roku to imię dla dziewczynki powróciło w skróconej wersji.

Skrócona wersja imienia Nadzieja staje się coraz popularniejsza w 2025 roku

Niewątpliwie wybór imienia dla córki to spore wyzwanie i choć w minionych latach w rankingach popularności dominują raczej tradycyjne imiona żeńskie, to jednak w ostatnich miesiącach coraz częściej rodzice stawiają na imiona krótkie. Można śmiało stwierdzić, że to urocze imię dla dziewczynki po prostu skradło serca rodziców w 2025 roku. Chodzi o imię Nadia. Wywodzi się ono z języka rosyjskiego i jest odpowiednikiem tamtejszego imienia Nadieżda (ros. Надежда, ukr. Надія, biał. Надзея). Nadieżda zaś to po rosyjsku Nadzieja.

Znaczenie imienia Nadia. Jaką ma osobowość?

Imię Nadia jest krótkie i kryje w sobie bogatą historię i głębokie znaczenie. Imię Nadia dosłownie oznacza więc "ta, która daje nadzieję", "pełna nadziei" lub "nadzieja". Tak jak każdemu imieniu, tak i Nadii przypisywanych jest szereg charakterystycznych cech osobowości. Jaka zatem jest Nadia? Osoby noszące to imię często charakteryzują się optymizmem, pogodą ducha i wiarą w lepsze jutro. Są to osoby pełne energii, które potrafią zarażać innych swoim entuzjazmem. Nadia to niesamowicie empatyczna osoba, dzięki czemu łatwo jest jej się wczuć w sytuację innych osób. Jest bardzo ciekawa świata i chętnie się uczy. Śmiało można o niej powiedzieć, że należy do osób inteligentnych i ambitnych. Lubi być w centrum uwagi, jest wesoła, spontaniczna oraz odważna.