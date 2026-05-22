Twój partner boi się porodu? Podpowiadamy jak pomóc mu oswoić lęk przed ojcostwem

Jak informuje czasopismo Midwifery, przerażenie mężczyzn na sali porodowej wynika najczęściej ze zwykłego poczucia bezsilności wobec bólu partnerki

Wspólne oglądanie malucha na badaniu usg skutecznie oswaja lęk przed ojcostwem i mocno ułatwia facetowi wejście w zupełnie nową życiową rolę

Portal NIH MedlinePlus Magazine podpowiada, żeby podczas szczerych rozmów o strachu po prostu słuchać drugiej osoby bez odgrywania roli domowego lekarza

Zwykłe zadawanie pytań położnej podczas wizyt w przychodni błyskawicznie zmniejsza ogromny stres przyszłego taty przed powitaniem dziecka na świecie

Lęk przed ojcostwem u partnera. Dlaczego facet boi się porodu?

Czas ciąży to moment, w którym cała uwaga otoczenia w naturalny sposób skupia się na kobiecie i rosnącym brzuchu. To zupełnie zrozumiałe, jednak w tym domowym zamieszaniu bardzo łatwo jest zapomnieć o emocjach przyszłego taty. Faceci często czują wtedy ogromny stres i niepewność, ponieważ wkraczają w zupełnie nieznany dla nich świat (często po prostu nie wiedzą, czego mogą się spodziewać na porodówce).

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Midwifery, partnerzy bardzo często zmagają się z poczuciem bezsilności i brakiem odpowiedniej wiedzy. Przeraża ich wizja, że bliska osoba będzie cierpieć z bólu na sali porodowej, a oni nie będą w stanie w żaden sposób pomóc. Taka bezradność rodzi u mężczyzn frustrację, a czasem nawet prawdziwą panikę, która niestety skutecznie utrudnia bycie dobrym wsparciem w trakcie narodzin dziecka.

Jak rozmawiać o emocjach przyszłego taty? Złote zasady dla par

Dobrym pomysłem jest po prostu otwarta rozmowa o obawach i zadawanie sobie nawzajem szczerych pytań. Zamiast zgadywać, warto zapytać partnera wprost o jego odczucia i naprawdę uważnie go wysłuchać, dając mu bezpieczną przestrzeń na wyrzucenie z siebie ukrywanych trosk. Portal NIH MedlinePlus Magazine podpowiada, żeby podczas takiej pogawędki pod żadnym pozorem nie przerywać drugiej stronie i nie wcielać się w rolę domowego lekarza. Warto pokazać swojemu facetowi, że jego stres przed nową rolą jest czymś zupełnie normalnym i niemal każdy człowiek czasem odczuwa podobny strach. Zrozumienie i wzajemna akceptacja pomogą wam zacieśnić więź i poczuć się znacznie pewniej przed wielkim dniem.

Jak wspierać faceta w ciąży? Sprawdzone sposoby na co dzień

Skoro wiemy już, z czym mierzy się przyszły tata, warto poznać konkretne kroki ułatwiające wspólne przejście przez ten wymagający czas. Według portalu Mayo Clinic Health System sposobów na aktywne zaangażowanie partnera w ciążę jest kilka:

zabieranie partnera na wizyty kontrolne i wspólne oglądanie malucha na badaniach (USG to świetna okazja, żeby facet zżył się z dzieckiem)

zachęcanie do szczerego mówienia o swoich obawach bez strachu przed oceną

wspólne zadawanie pytań pielęgniarkom i lekarzom podczas wizyt w przychodni

dzielenie się na bieżąco wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi nowej roli

Dzięki takim drobnym gestom przyszły tata poczuje się ważną częścią całego procesu. Angażowanie go w ciążę na każdym kroku znacząco zmniejszy jego strach i sprawi, że powitanie malucha na świecie będzie dla was obojga o wiele spokojniejszym przeżyciem.

Strach o dziecko po porodzie. Jak oswoić obawy młodego taty?

Zaraz po narodzinach malucha ogromna ulga bardzo często i szybko przeradza się w zupełnie nowy rodzaj stresu. Wielu ojców od razu zaczyna się zamartwiać, czy z dzieckiem jest na pewno wszystko w porządku i czy poradzą sobie z domowymi obowiązkami. Jeśli widzisz, że twój partner czuje się przytłoczony tym wszystkim, dobrym pomysłem będzie danie mu odrobiny czasu na spokojne oswojenie się z nową sytuacją. Warto mu regularnie przypominać, że obawy o zdrowie noworodka są powszechne, a dzielenie się nimi na głos sprawia, że nie trzeba dźwigać całego ciężaru w pojedynkę. Zawsze możecie też wspólnie skonsultować się z położną lub pediatrą, którzy szybko rozwieją wasze obawy i podpowiedzą, jak dbać o malucha w pierwszych tygodniach życia.

Źródła:

Midwifery (2021) – “First-time fathers’ experiences and needs during childbirth: A systematic review” (van Vulpen et al.)

Mayo Clinic Health System — “Partners in pregnancy: Preparing for a baby together”

NIH MedlinePlus Magazine — “How to help someone with anxiety”

