W latach 90. to imię biło rekordy popularności. Teraz prawie nikt o nim nie pamięta

Obecne trendy w imionach wykazują zaskakujące zmiany: klasyczne imiona zyskują na popularności, podczas gdy te modne w latach 90. są coraz rzadziej nadawane.

Moda na nadawanie imion ciągle ulega transformacjom, przez co te formy, które niedawno królowały, powoli odchodzą w niepamięć. Tak właśnie stało się z pewnym żeńskim imieniem o łacińskim pochodzeniu, tłumaczonym dosłownie jako „kobieta lasu". Okazuje się, że w ubiegłym roku nazwano tak zaledwie 30 dziewczynek.

Jak wynika z bazy PESEL, na czele zestawienia wciąż utrzymuje się Anna. To ponadczasowe imię nosi więcej niż milion Polek i w ogóle nie słabnie ono na popularności. Zgoła inna jest jednak historia Sylwii, która święciła triumfy w latach 90. Współcześnie opiekunowie niemal całkowicie zrezygnowali z wybierania jej dla nowo narodzonych pociech.

Historia i znaczenie imienia Sylwia

Sylwia to jedno z klasycznych imion, które od dekad są dobrze znane w naszym kraju. Tradycyjnie przywodzi na myśl naturę i spokój, a jego korzeni należy szukać jeszcze w starożytnym Rzymie. Wywodzi się z łacińskich słów „silva" lub „sylva", co w bezpośrednim przekładzie znaczy „puszcza" lub po prostu „las". W przeszłości w ten sposób określano kogoś pochodzącego z leśnych obszarów. Co ciekawe, nosiła je Rea Silvia, czyli wywodząca się z rzymskiej mitologii matka Romulusa i Remusa.

W dzisiejszych czasach Sylwię interpretuje się najczęściej jako „kobietę lasu", kogoś związanego ze środowiskiem naturalnym. Ze względu na swoje tło, często łączy się je ze spokojnym usposobieniem oraz silną potrzebą niezależności. W popularnych interpretacjach posiadaczki tego imienia opisywane są jako osoby bardzo otwarte i empatyczne, choć opiera się to raczej na zwyczajowych skojarzeniach, a nie na wiedzy naukowej.

Popularność imienia Sylwia w Polsce

Na terenie Polski Sylwia robiła prawdziwą furorę zwłaszcza pod koniec ubiegłego stulecia. Szczyt jej popularności przypadł na lata 70., 80. i 90. XX wieku, gdy była jednym z najpowszechniejszych wyborów. Z danych PESEL dowiadujemy się, że obecnie 181 946 obywatelek nosi je jako swoje pierwsze imię. Daje to Sylwii 40. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Niestety, współcześnie notuje się gigantyczny spadek nadań. W samym 2023 roku rodzice wybrali je raptem 30 razy. Najlepszy wynik z minionej dekady zanotowano w 2017 roku, kiedy to pojawiło się w urzędach 103 razy.

