To jedno z najstarszych imion było hitem w PRL. Dziś rodzice prawie o nim zapomnieli

To męskie miano, kojarzone z walecznością, stanowiło prawdziwy fenomen w epoce PRL.

Korzenie tego słowa sięgają czasów antycznego Rzymu i mają bezpośredni związek z tamtejszym bogiem wojny.

Współcześni rodzice decydują się na nie niezwykle rzadko.

Jak wskazują oficjalne rejestry państwowe, liderem zestawienia najpopularniejszych męskich imion pozostaje Jan, którym posługuje się 1 100 993 obywateli. W cieniu tego wyniku pozostaje inna, bardzo stara i bogata historycznie forma. Chodzi o Marka, który prawdziwe apogeum popularności przeżywał w epoce Polski Ludowej.

Marek. Znaczenie i pochodzenie popularnego w PRL-u imienia

Marek to jedno z najlepiej znanych i zakorzenionych od wieków w naszej kulturze męskich imion. Jego rodowód jest bardzo stary i odsyła aż do starożytnego państwa rzymskiego. Początkiem dla niego było łacińskie słowo Marcus, które najczęściej łączy się z rzymskim patronem konfliktów zbrojnych – Marsem. Właśnie z tego powodu Markowi przypisuje się takie cechy jak „wojownik”, „oddany Marsowi” czy „odważny i mężny człowiek”. Wraz z rozwojem religii chrześcijańskiej, imię to zyskało kolejną falę zainteresowania. Na Starym Kontynencie rozpowszechniło się głównie za sprawą Świętego Marka, jednego z czterech twórców Ewangelii. To właśnie rozwój jego kultu spowodował, że imię na stałe weszło do tradycji chrześcijańskiej i przeniknęło do wielu języków. Na ziemiach polskich pojawiło się w okresie średniowiecza, najpewniej w momencie przyjmowania nowej wiary, i błyskawicznie się przyjęło.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Marek. Cechy przypisywane mężczyznom o tym imieniu

Mężczyźni określanym tym imieniem często przypisuje się dużą stanowczość, odpowiedzialność i wytrwałość w podejmowanych aktywnościach. W klasycznych opisach cech charakteru, Marek jawi się jako osoba mierząca wysoko, znająca swoją wartość i niezwykle oddana swoim najbliższym.

Popularność imienia Marek w Polsce

W naszym kraju Marek przez wiele dziesięcioleci był niezwykle lubianym wyborem. Najczęściej nazywano tak noworodki w drugiej połowie ubiegłego stulecia. W epoce PRL-u forma ta znajdowała się w ścisłej czołówce najchętniej nadawanych imion chłopięcych. Dzisiaj w wielu domach możemy spotkać reprezentantów kilku pokoleń o tym imieniu – zarówno wśród ojców, jak i dziadków. Dane z bazy PESEL wskazują, że w Polsce żyje aktualnie 369 240 mężczyzn, u których widnieje ono jako pierwsze, co daje mu 14. lokatę w ogólnokrajowym rankingu. W minionych latach jego pozycja jednak drastycznie osłabła. W 2025 roku zaledwie 157 chłopców otrzymało imię Marek. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, najlepszy wynik zanotowano w 2016 roku, kiedy to wybrano je 401 razy.

11