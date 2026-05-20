Zdolne dziecko nie chce się uczyć? Sprawdź jak je motywować bez wywierania toksycznej presji

Jak podaje portal Understood.org, sytuacja kiedy zdolne dziecko nie chce się uczyć to najczęściej wynik strachu przed porażką i ukrytych problemów z emocjami

Szczera rozmowa bez obiecywania nagród za dobre stopnie to najlepszy sposób, aby zachęcić ucznia do odrabiania lekcji w domu

Opublikowane na platformie ScienceDirect badania potwierdzają, że szkolna nuda i brak akceptacji wśród rówieśników mocno podcinają skrzydła najzdolniejszym

Bezwarunkowa akceptacja i brak wytykania błędów sprawiają, że motywowanie dziecka do nauki przebiega naturalnie i bez niepotrzebnych nerwów

Plac Zabaw, odc. 30 - Rodzina Patchworkowa

Dlaczego zdolne dziecko nie chce się uczyć? Przyczyny lenistwa

Wielu rodziców załamuje ręce, gdy widzi, że ich mądre i bystre dziecko przynosi ze szkoły słabe oceny, a nad książkami tylko wzdycha. Często od razu myślimy, że to po prostu zwykłe lenistwo i brak chęci do jakiegokolwiek wysiłku ze strony malucha. Zastanawiamy się wtedy, jak to możliwe, że uczeń, który potrafi godzinami budować skomplikowane konstrukcje w domu, nagle nie chce się uczyć prostych rzeczy na sprawdzian.

Jak możemy przeczytać w portalu Understood.org, unikanie nauki to bardzo często wcale nie jest lenistwo, ale poważny problem z radzeniem sobie z emocjami. Zdolne dzieci nierzadko paraliżuje strach przed porażką, przytłoczenie nowymi obowiązkami lub zwykła szkolna nuda. Zamiast zaryzykować błąd lub krytykę ze strony otoczenia, uczeń woli po prostu w ogóle nie podchodzić do trudnego zadania, co my z zewnątrz błędnie odbieramy jako zwykły brak zaangażowania.

Jak mądrze zachęcić ucznia do odrabiania lekcji i pokonać niechęć?

Zmuszanie malucha do nauki i rzucanie haseł w stylu "bo ja tak mówię" zazwyczaj przynosi odwrotny skutek, dlatego warto zacząć od szczerej rozmowy, by zachęcić ucznia do odrabiania lekcji w domowym zaciszu. Z publikacji na stronie Selfdeterminationtheory.org dowiadujemy się, że każdy człowiek potrzebuje usłyszeć jasny i sensowny powód, dla którego ma coś zrobić, aby poczuć wewnętrzną chęć do działania. Zamiast od razu karać twoje dziecko za brak postępów lub obiecywać nagrody za dobre stopnie, spróbuj spojrzeć na sprawę jego oczami i zapytaj, z czym dokładnie ma kłopot. Często okazuje się, że codzienna frustracja wynika z niezrozumienia materiału lub braku wsparcia, a nie ze złej woli malucha. Kiedy zaoferujesz mu ciepło i pełne zrozumienie, stworzysz mu bezpieczną bazę, w której o wiele łatwiej będzie mu przełamać szkolne lęki i obawy.

Jak motywować dziecko do nauki bez wywierania toksycznej presji?

Zmiana nastawienia do szkolnych obowiązków wymaga czasu, dlatego warto podejść do tematu na spokojnie i wdrożyć do waszej codzienności kilka sprawdzonych kroków:

tłumacz regularnie, że bycie zdolnym nie oznacza, że wszystko przyjdzie łatwo i bez żadnego wysiłku, bo każdy czasem ma pod górkę

unikaj wytykania błędów i ciągłego porównywania mocnych stron dziecka z jego aktualnymi słabościami

nie opowiadaj w kółko o wysokim ilorazie inteligencji swojego dziecka, aby nie budować w nim nierealistycznych oczekiwań

zapewniaj malucha o swojej bezwarunkowej miłości niezależnie od tego, jakie oceny pojawią się w szkolnym dzienniku

Taka postawa sprawia, że uczeń nie czuje na swoich barkach ogromnego ciężaru rodzicielskich oczekiwań. Dzięki temu krok po kroku motywowanie dziecka do nauki staje się naturalne, a szkoła staje się dla niego szansą na rozwój, a nie powodem do ciągłego stresu.

Jak szkoła i rówieśnicy wpływają na spadek chęci do nauki u dziecka?

Oprócz domowej atmosfery ogromny wpływ na podejście dziecka do książek ma samo środowisko szkolne i rówieśnicy na korytarzu. Na łamach platformy ScienceDirect opisano ciekawe badania, z których jasno wynika, że niedopasowany program zajęć, monotonia na lekcjach czy złe nastawienie nauczycieli potrafią mocno podciąć skrzydła najzdolniejszym. Jeśli maluch czuje, że jego naturalne potrzeby nie są brane pod uwagę przez wychowawców, bardzo szybko traci zapał do codziennej pracy.

Równie istotne są relacje z kolegami i koleżankami z ławki, które bezpośrednio kształtują szkolną codzienność. Kiedy dziecko nie czuje wsparcia i akceptacji ze strony rówieśników, jego motywacja do bycia aktywnym na lekcjach drastycznie spada na samo dno. Z tego powodu jako rodzice powinniśmy uważnie obserwować, jak nasze dziecko odnajduje się w szkolnej grupie, bo to właśnie tam bardzo często kryje się prawdziwe źródło problemów ze stopniami.

12

Źródła:

Raoof K, Shokri O, Fathabadi J, Panaghi L. “Unpacking the underachievement of gifted students: A systematic review of internal and external factors” (ScienceDirect, Heliyon, 2024)

Understood.org — “ADHD and: The fear of failure”

“Speaking Plainly about Parenting” excerpt from “Parenting, Autonomy, and Well-Being”

National Association for Gifted Children (NAGC) — “Talking With Your Child About Giftedness”