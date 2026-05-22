W PRL-u to imię było wielkim hitem. W 2025 roku dostała je garstka dzieci

KLJU
2026-05-22 10:19

Rodzice obecnie z sentymentem wybierają imiona popularne przed kilkudziesięcioma laty, jednak nie wszystkie dawne hity znów są na topie. Wśród powracających Zofii czy Stanisławów brakuje pewnego kobiecego imienia, które biło rekordy w epoce PRL-u. Dziś ten wybór to prawdziwa rzadkość.

W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 27 dziewczynek

i

Autor: senivpetro/ Freepik.com
  • Pomimo powrotu tradycyjnych imion do łask, jedno z żeńskich imion popularnych w PRL-u wciąż odnotowuje gwałtowny spadek popularności.
  • To imię, które cieszyło się ogromną popularnością w latach 60. i 70. nosi obecnie blisko 300 tysięcy kobiet.
  • Jednak w 2025 roku nadano zaledwie 27 dziewczynkom, co wskazuje na jego niemal całkowite zapomnienie przez współczesnych rodziców.

Obserwujemy ciągłe rotacje w modzie na imiona dla noworodków. Kiedyś powszechnie stosowano klasyczne formy, a w latach 90. oraz dwutysięcznych królowały inspiracje z Zachodu, takie jak Nicola czy Brajan. Dziś natomiast dorośli często wracają do korzeni, szukając starych, tradycyjnych imion. Zupełnie inaczej jest z imieniem Beata, które, chociaż znane i mocno osadzone w naszej historii, odeszło w zapomnienie i rzadko trafia do aktów urodzenia.

Polecany artykuł:

W latach 70. i 80. to imię nosiły tysiące Polek. Dziś rodzice nadają je niezwyk…
Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Skąd pochodzi imię Beata i co znaczy?

Geneza imienia Beata sięga języka łacińskiego i wywodzi się od słowa "beatus", co tłumaczy się jako "szczęśliwa" lub "błogosławiona". Taka symbolika od razu przynosi na myśl wewnętrzny spokój oraz pogodny charakter. Osoby z tym imieniem postrzegane są jako bardzo serdeczne, wyrozumiałe i chętne do pomocy innym. Dodatkowo kojarzy się je z wrażliwością i łatwością w nawiązywaniu trwałych relacji międzyludzkich, co tylko utrwala pozytywny wizerunek Beaty w społeczeństwie.

Ile kobiet w Polsce to Beata?

Największy rozkwit popularności tego imienia przypadł w Polsce na drugą połowę minionego stulecia. Wybierano je masowo zwłaszcza w latach 60., 70. i 80. Z oficjalnych statystyk wynika, że imię Beata nosi 278 457 kobiet, co daje mu wysokie, 21. miejsce w zestawieniu. Zdecydowanie gorzej wyglądają najnowsze dane. W 2025 roku zdecydowano się na nie jedynie 27 razy. Patrząc na minioną dekadę, najwyższy wynik odnotowano w 2016 roku, kiedy urodziło się 75 dziewczynek o tym imieniu.

To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?
Galeria zdjęć 11
Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu
Pytanie 1 z 15
Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIĘ
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI
IMIĘ DLA DZIECKA