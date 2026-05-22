W PRL-u to imię było wielkim hitem. W 2025 roku dostała je garstka dzieci

Pomimo powrotu tradycyjnych imion do łask, jedno z żeńskich imion popularnych w PRL-u wciąż odnotowuje gwałtowny spadek popularności.

To imię, które cieszyło się ogromną popularnością w latach 60. i 70. nosi obecnie blisko 300 tysięcy kobiet.

Jednak w 2025 roku nadano zaledwie 27 dziewczynkom, co wskazuje na jego niemal całkowite zapomnienie przez współczesnych rodziców.

Obserwujemy ciągłe rotacje w modzie na imiona dla noworodków. Kiedyś powszechnie stosowano klasyczne formy, a w latach 90. oraz dwutysięcznych królowały inspiracje z Zachodu, takie jak Nicola czy Brajan. Dziś natomiast dorośli często wracają do korzeni, szukając starych, tradycyjnych imion. Zupełnie inaczej jest z imieniem Beata, które, chociaż znane i mocno osadzone w naszej historii, odeszło w zapomnienie i rzadko trafia do aktów urodzenia.

Skąd pochodzi imię Beata i co znaczy?

Geneza imienia Beata sięga języka łacińskiego i wywodzi się od słowa "beatus", co tłumaczy się jako "szczęśliwa" lub "błogosławiona". Taka symbolika od razu przynosi na myśl wewnętrzny spokój oraz pogodny charakter. Osoby z tym imieniem postrzegane są jako bardzo serdeczne, wyrozumiałe i chętne do pomocy innym. Dodatkowo kojarzy się je z wrażliwością i łatwością w nawiązywaniu trwałych relacji międzyludzkich, co tylko utrwala pozytywny wizerunek Beaty w społeczeństwie.

Ile kobiet w Polsce to Beata?

Największy rozkwit popularności tego imienia przypadł w Polsce na drugą połowę minionego stulecia. Wybierano je masowo zwłaszcza w latach 60., 70. i 80. Z oficjalnych statystyk wynika, że imię Beata nosi 278 457 kobiet, co daje mu wysokie, 21. miejsce w zestawieniu. Zdecydowanie gorzej wyglądają najnowsze dane. W 2025 roku zdecydowano się na nie jedynie 27 razy. Patrząc na minioną dekadę, najwyższy wynik odnotowano w 2016 roku, kiedy urodziło się 75 dziewczynek o tym imieniu.

