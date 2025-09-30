Weekend Adopcji TOZ i Mars Polska: daj miłość, zyskaj miłość

Odpowiedzialna adopcja

Jak wynika z największego w historii globalnego badania dotyczącego bezdomności zwierząt domowych The State of Pet Homelessness Project1 przeprowadzonego na zlecenie Mars Petcare, w Polsce żyje prawie 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów. Każde z nich czeka na szansę, by znaleźć kochającą rodzinę i bezpieczne miejsce do życia. Dzięki adopcji, mamy możliwość stworzenia wspaniałego domu dla czworonoga – pod warunkiem, że zrobimy to świadomie i odpowiedzialnie. O los bezdomnych psów i kotów, które nie znalazły dotychczas swojego kochającego domu na zawsze, każdego dnia walczą organizacje działające na rzecz dobrostanu zwierząt. Jedną z nich jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) – najstarsza i największa tego typu organizacja w kraju, od ponad 160 lat prowadząca działania edukacyjne, opiekuńcze i adopcyjne. Wolontariusze i pracownicy TOZ codziennie dbają o bezdomne psy i koty, zapewniając im godne warunki życia i szukając dla nich nowych domów.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, przypadającego 4 października, TOZ wspólnie z Mars Polska zapraszają na wyjątkowy Weekend Adopcji, który potrwa od 3–5 października. Każdy kto myślał już wcześniej o adopcji czworonoga, kto chce otworzyć swoje serce i dom dla psa lub kota ze schroniska może skorzystać z doświadczenia Wolontariuszy TOZ i zrobić to w sposób odpowiedzialny i zgodny ze wszystkimi procedurami adopcyjnymi, a dodatkowo dostać wsparcie od Mars Polska. Każda osoba, która w tych dniach zaadoptuje psa lub kota w jednym ze schronisk TOZ – w Celestynowie, Wrocławiu, Słupsku i Zabrzu – otrzyma od Mars Polska wsparcie na dobry początek wspólnej drogi. Nowi opiekunowie dostaną zapas karmy na pierwsze miesiące życia z pupilem oraz voucher na konsultację z behawiorystą, który w razie potrzeby doradzi, jak oswoić pierwsze dni po adopcji, lepiej rozumieć zachowania zwierzęcia i budować z nim relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym zaufaniu.

– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce każdego dnia działa na rzecz bezdomnych zwierząt, zapewniając im opiekę, leczenie i szansę na nowe życie w kochającym domu. Naszym zadaniem jest nie tylko ratowanie psów i kotów, ale także prowadzenie przyszłych opiekunów przez proces adopcyjny. To wymaga czasu i przygotowania, ale dzięki temu decyzja o staniu się opiekunem czworonoga jest świadoma i odpowiedzialna. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że adopcja naprawdę będzie szczęśliwym początkiem dla obu stron – zwierzęcia i człowieka. Dzięki współpracy z Mars Polska nowi opiekunowie otrzymają też dodatkowe wsparcie – jedzenie dla nowo adoptowanego psa lub kota oraz możliwość konsultacji z behawiorystą, co pomoże im pewniej przejść przez pierwsze tygodnie i skupić się na tworzeniu trwałej więzi z adoptowanym zwierzęciem – mówi Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Zarządu Głównego TOZ.

– Adopcja to wspaniała decyzja, która może zmienić dwa życia – zwierzęcia i człowieka – ale musi być podejmowana odpowiedzialnie. To zobowiązanie na całe życie pupila, które wymaga czasu, troski i gotowości do codziennej opieki. Weekend Adopcji jest więc najlepszą okazją, by – jeśli decyzja została dobrze przemyślana – przyjąć do naszego domu psa lub kota i zyskać przyjaciela na lata czerpiąc pozytywy z relacji z czworonogiem – mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Adopcja, która zmienia dwa życia

Adopcja ze schroniska to coś więcej niż gest dobrej woli – to początek nowej historii, w której zmieniają się dwa życia. Weekend Adopcji Mars Polska i TOZ jest częścią globalnej inicjatywy Mars Global Adoption Weekend, obchodzonej równolegle w ponad 20 krajach pod hasłem #TwoLivesChanged. Celem akcji jest nie tylko znalezienie domów dla tysięcy psów i kotów, ale też zwrócenie uwagi na ogromne korzyści płynące z adopcji – dla zwierząt i dla ludzi. Hasło tegorocznej globalnej inicjatywy Mars idealnie oddaje ten moment: pies czy kot zyskuje bezpieczeństwo i kochający dom, a człowiek – oddanego przyjaciela, który wnosi do naszej codzienności radość, bezwarunkową miłość i akceptację oraz, co potwierdzają badania naukowe, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

– Zwierzęta towarzyszą nam w codziennym życiu i mają niezwykłą zdolność wspierania nas na wielu poziomach. Badania m.in. naukowców z Instytutu Nauki o Zwierzętach Waltham pokazują, że kontakt z czworonogiem korzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – zwiększa wydzielanie oksytocyny, nazywanej hormonem szczęścia, a jednocześnie obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Badania potwierdzają, że psy i koty mogą wspierać nasze zdrowie psychiczne równie skutecznie, jak relacje z innymi ludźmi. Zwierzęta uczą nas uważności i pomagają zwolnić w codziennym biegu, zachęcają do ruchu i sprzyjają budowaniu zdrowych nawyków. Opiekunowie psów częściej spacerują i spędzają czas na świeżym powietrzu, co przekłada się też na lepsze zdrowie fizyczne. Koty swoją obecnością w domu potrafią obniżyć ciśnienie, a ich mruczenie działa jak naturalny regulator emocji. To właśnie ta niezwykła więź sprawia, że adopcja to nie tylko pomoc dla zwierzęcia – to także inwestycja w nasze własne zdrowie i dobre samopoczucie – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Badanie Mars Global Pet Parent Study, w którym wzięło udział ponad 20 000 opiekunów psów i kotów z ponad 20 krajów (w tym z Polski) wykazało, że ponad jedna trzecia opiekunów zwierząt (37%) uważa swojego pupila za najważniejszego towarzysza ich życia. Ponadto aż 85% opiekunów zwierząt w Polsce3 uważa, że ich czworonożny przyjaciel pozytywnie wpływa na ich samopoczucie psychiczne. Te dane pokazują, jak wielką rolę zwierzęta domowe pełnią w codziennym życiu ludzi i jak silna jest więź, którą budujemy dzięki adopcji.