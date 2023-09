Czy masz w sobie coś z psychopaty? Odpowiedz na jedno pytanie. Szybki test na cechy osobowości psychopatycznej

Czy masz w sobie coś z psychopaty?

Psychopata to osoba o specyficznym zaburzeniu osobowości. Szacuje się, że w naszym społeczeństwie 1 na 100 osób cierpi na psychopatyczne zaburzenie osobowości. Zatem może nim być twój sąsiad, szef, czy koleżanka, która siedzi obok ciebie w pracy. Krótko ujmując, psychopata to człowiek z poważnymi deficytami rozumienia, przeżywania i ekspresji emocji. Jest wyzbyty empatii. A czy Ty masz w sobie coś z psychopaty? Sprawdź, czy potrzebujesz pomocy specjalisty. Rozwiąż test, tak zwany "dylemat wagonika". To eksperyment etyczny, który został wprowadzony przez Philippę Foot. Pomoże on zidentyfikować niektóre cechy charakterystyczne dla osób z psychopatycznym zaburzeniem osobowości.

Rozwiąż "dylemat wagonika" i dowiedz się, czy masz cechy psychopaty

Ten eksperyment etyczny polega na wartościowaniu, co jest lepsze i kto, na co zasłużył. To do dzieła. "Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli i pędzi w dół po torach. Na jego drodze znajduje się pięciu ludzi przywiązanych do torów przez szalonego filozofa. Ale możesz przestawić zwrotnicę i w ten sposób skierować wagonik na drugi tor, do którego przywiązany jest jeden człowiek. Co powinieneś zrobić?". Tu Twoja odpowiedź ma kluczowe znaczenie.

Nic nie możesz zrobić, bo ta sytuacja nie wynika z Twojej winy, a wagon i tak uderzyłby w ludzi na torach - wszystko z Tobą OK.

Przestawiasz zwrotnicę - to może być sygnał, że masz w sobie coś z psychopaty, gdyż to Ty właśnie wydajesz wyrok śmierci na kogoś innego, a osoba podejmująca działanie musi być odpowiedzialna za jego skutki.

