Dramatyczna prognoza pogody. Burze z wiatrem to mało powiedziane. Wróżba na Boże Ciało jasno wskazuje, jakie będzie lato 2023

Tacy mężczyźni to najlepsi kochankowie. Wyróżnia ich jedna cecha w wyglądzie. I wcale nie chodzi o umięśnionych facetów!

Psychotest obrazkowy zdradzi, czy masz męski lub kobiecy umysł. To, co zobaczysz jako pierwsze na obrazku określi płeć Twojego mózgu. Wynik może Cię zdziwić

Co widzisz?

Co mówi o Tobie pora roku narodzin?

Przesądy i wróżby na Boże Ciało. Jaka będzie pogoda na lato 2023?

Święto Bożego Ciała ma w Polsce wielowiekową tradycję. W dawnych wierzeniach zachowały się przesądy, na podstawie których w przeszłości prognozowane pewne wydarzenia. Wróżby odpowiadały za pogodę, powodzenie w miłości, a nawet epidemie. Boże Ciało obchodzi się co roku, w Polsce w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (czyli święcie Trójcy Świętej). W 2023 roku jest to czwartek, 8 czerwca. W tradycji Boże Ciało rozpoczyna okres letni. Dawniej wierzono, że pogoda, jaka jest w Boże Ciało, taka będzie przez całe lato. Stąd wzięło się między innymi powiedzenie: "Jaki dzień w Boże Ciało, takich potem dni niemało". Dawne wróżby zakładały, że to właśnie Boże Ciało stanowi granicę między wiosną a latem i przepowiadało pogodę.

Zobacz także: Co zrobić żeby pobudzić kwiaty do kwitnienia? Podlej tym domowym nawozem, a łodygi będą uginać się pod ciężarem pąków

Jaka będzie pogoda latem 2023? Sprawdź aurę w Boże Ciało

Starodawne wróżby zakładały, że pogoda w Boże Ciało zdradzała pogodę na całe lato. 8 warto spojrzeć w niebo i przyglądać się pogodzie. Co oznacza pogoda na Boże Ciało?

Jeżeli w Boże Ciało pada deszcz to można się spodziewać lato będzie deszczowe

Niskie temperatura oznacza, że lato będzie surowe i można się spodziewać małych plonów

Burza w Boże Ciało oznacza gwałtowne zmiany w pogodzie i szkody dla rolników

Jeżeli w Boże Ciało oznacza ciepłe i pogodne lato

Sonda Poważnie traktujesz przesądy? Coś w tym może być Absolutnie nie! Sam/a nie wiem...