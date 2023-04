Ta 26-latka spędziła rok w klasztorze. Teraz zdradza, co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami

Bezkidki albo bezdzietnice, tak często nazywane są kobiety, które świadomie decydują, że nie chcą mieć dzieci. Według ostatniego raportu CBOS w ciągu 5 lat znacznie wzrósł odsetek kobiet bezdzietnych w wieku 18–45 lat, które nie chcą mieć dzieci - z 22 proc. w 2017 roku do 42 proc. w 2022 roku. Dlaczego kobiety decydują, że nie chcą potomstwa? O to w programie „Kobiecy Punkt Widzenia" w TVN24 GO pytała Małgorzata Mielcarek. Jej rozmówczynie przyznają, że nie czują i nigdy nie poczuły, że chcą mieć dzieci. Fragment rozmowy jest dostępny na TikToku. W komentarzach pod nagraniem pojawiło się mnóstwo słów poparcia i zrozumienia oraz wręcz przeciwnie - niezrozumienia dla tych, którzy nie mogą pojąć decyzji o nieposiadaniu potomstwa.

- Jak dla mnie bardziej egoistyczne jest rodzenie dziecka „bo tak należy” nie mając na to warunków emocjonalnych i materialnych. - W ogóle, że musimy się z tego tłumaczyć… totalny absurd. - Smutne że nadal musimy się tłumaczyć z własnych decyzji które nikogo nie krzywdzą. - Brawo! lepiej nie mieć niż nienawidzić i krzywdzić bo ,,życie jej zmarnowało" - komentują internautki

Ewa Chodakowska jest jedną z nich. W Polsce rośnie liczba bezkidek. Coraz więcej kobiet mówi o tym głośno

Kobiety, które świadome decydują, że nie chcą mieć dzieci często spotykają się z krytyką. Od lat utrwalany stereotyp i przypisywanie kobiecie roli matki sprawia, że wielu osobom trudno pojąć, że ktoś może myśleć inaczej i podejmować inne decyzje. Dlatego coraz więcej kobiet, także znanych z pierwszych stron gazet, głośno mówi o swoim wyborze. Temat świadomej bezdzietności porusza m.in. Aleksandra Kwaśniewska, Ewa Chodakowska czy Agnieszka Woźniak-Starak.

- „Mam ogromną nadzieję, że uda nam się znormalizować temat świadomej bezdzietności, a także uwrażliwić ludzi na to, jak bardzo mogą ranić „niewinne” pytania. Wierzę, że jeśli będziemy o tym mówić głośno i wyraźnie, to w końcu nas usłyszą. Ale przede wszystkim, bądźmy w tym razem. Szanujmy nawzajem nasze decyzje, wspierajmy je i nie narzucajmy innym własnego scenariusza na szczęście. Przytulam Was wszystkie"– napisała na Instagramie w 2021 roku Aleksandra Kwaśniewska.

Na jej post odpowiedziało mnóstwo osób mi.in Agnieszka Woźniak-Starak. - „Nie mam dzieci i jest mi z tym dobrze, czy komuś się to podoba, czy nie. Dzięki Ola!” - napisała.

Z kolei Ewa Chodakowska w rozmowie z „Party” przyznała, że często słyszy pytanie, czy zamierza mieć dzieci i kiedy. - „Nie znam tej miłości, ale dobrze wiem, ile wysiłku kosztuje macierzyństwo. Dla mnie każda mama codziennie zdobywa Mount Everest, a ja nie jestem gotowa na taki heroizm i świadomie nie decyduję się na dzieci” – odpowiedziała.

