Ile róż wręczać na walentynki? Ekspertka zdradziła, że taki bukiet zarezerwowany jest dla zmarłych

Co mówi o Tobie stopa?

Najpiękniejsze wiersze miłosne dla niego na walentynki 2023. Wyrażają to, co czujesz, gdy jesteś zakochana

Jakie kwiaty dać kobiecie na walentynki?

Walentynki to okazja, aby wyznać miłość drugiej osobie lub na nowo rozpalić ogień w związku z wieloletnim stażem. Przyjęło się, że z okazji święta zakochanych wręczamy ukochanej osobie upominek. Mężczyźni często obdarowują swoje ukochane bukietami kwiatów na walentynki. Jakie kwiaty na walentynki wręczyć? Najlepszym wyborem będą róże, tulipany, goździki, słoneczniki i lilie. Ogromne znaczenie ma również kolor kwiatów, którymi obdarujemy swoją druga połówkę. Czerwone symbolizują miłość, różowe to delikatność, kobiecość i wdzięczność. Białe kwiaty oznaczają szczerość i niewinność, natomiast niebieskie - wierność. Z pewnością trzeba uważać na żółte kwiaty. Otóż są one symbolem zazdrości lub uczuć platonicznych. Z tego względu zdecydowanie nie są najlepszym wyborem na walentynki.

Ile róż wręczyć na walentynki?

Przyjęło się, że najpopularniejszymi kwiatami, jakie panowie wręczają swoim partnerkom z okazji walentynek są czerwone róże. Bukiet z tych kwiatów wydaje sie bezpiecznym wyborem, który chyba każda kobieta lubi. Jednak jest jedna ważna zasada przy kupowaniu bukietu czerwonych róż na walentynki. Ekspertka zaznacza, że trzeba zwrócić uwagę na ilość kwiatów w bukiecie, gdyż nieświadomie możemy zaliczyć porą wpadkę. - Nie dajemy kwiatów, których jest parzysta liczba. Liczba parzysta, jako skończona, jest zarezerwowana dla zmarłych, bo ich życie się skończyło - podkreśla Magdalena Lasocka, florystka z Łodzi, w rozmowie z RMF24 .

Sonda Czy obchodzisz Walentynki? Tak, kocham to święto Nie, miłość można sobie wyznawać codziennie Czekam na Dzień Singla! Kocham Cię Najdroższa/Najdroższy! <3