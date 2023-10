Krótki test na inteligencję. Odpowiedz na te 3 pytania. Poznasz swoje IQ

Krótki test na inteligencję. Odpowiedz na te 3 pytania

Test na inteligencję pomoże sprawdzić, na jakim poziomie jest Twoje IQ. Oczywiście można go potraktować z przymrużeniem oka, jako formę zabawy lub wziąć go całkiem na serio. Profesor Shane Frederick, psycholog z Massachusetts Institute of Technology stworzył bardzo krótki test na inteligencję, który nosi nazwę „Cognitive Reflection Test”. Wstępnie został on przeprowadzony na 3428 osobach w ciągu 26 miesięcy. Okazało się, że jedynie 17% badanych dało rade odpowiedzieć na te trzy pytania poprawnie. Z kolei aż 1/3 badanych odpowiedziała źle na wszystkie.

Test IQ - pytania

Rakietka i piłka kosztują łącznie 1,10 dolara, przy czym rakietka kosztuje o 1 dolara więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? Jeśli wyprodukowanie pięciu sztuk wideł zajmuje pięciu maszynom pięć minut, to ile czasu zajmie 100 maszynom wyprodukowanie 100 sztuk wideł? Na jeziorze znajduje się skupisko lilii wodnych i każdego dnia podwaja ono swój rozmiar. Jeśli pokrycie całego jeziora liliami wodnymi zajmuje 48 dni, to ile czasu zajęłoby pokrycie połowy jeziora?

Rozwiązanie testu na inteligencję

Piłka kosztuje 5 centów. Rakietka kosztuje 1,05 dolara, co daje różnicę w cenie 1 dolara, w sumie piłka i rakietka kosztują 1,10 dolara. 5 minut. Jeśli pięć maszyn potrzebuje pięciu minut, aby zrobić pięć sztuk wideł, to jedna maszyna robi jedne widły w pięć minut, zatem 100 maszyn pracujących w tym samym czasie wykona 100 sztuk wideł w 5 minut. 47. Skupisko lilii, które podwaja swój rozmiar każdego dnia i ostatecznie pokrywa całe jezioro w dniu 48, może pokryć połowę jeziora w dniu 47.

I jak Ci poszło?