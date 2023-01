Maczfit w trasie z Natalią Przybysz

Kwiat śmierci, który zwiastuje nieszczęście! Jeżeli zgubi wszystkie liście to biada jego właścicielowi

W swojej noworocznej kampanii Maczfit przypomina o życiowej równowadze, której wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Otaczająca nas codzienność nie zawsze jest łatwa, ale z odpowiednią dozą troski o nas samych i naszych bliskich, możemy osiągnąć balans, który czyni nasze serce i ciało spokojnym. Może nam w tym pomóc wiele rzeczy, a zalicza się do nich m.in. muzyka i jedzenie, czyli wspólny mianownik dla współpracy jednego z największych cateringów w Polsce i znanej artystki, Natalii Przybysz.

„Każdy występ wymaga ode mnie i mojego zespołu żebyśmy byli dobrze nastrojonymi instrumentami. Koncert to duży wydatek energii. Nie umiem śpiewać z pustym żołądkiem. Oczywiście dużo od Was dostajemy ciepła i energii bo to karmi na najwyższym poziomie, ale potrzeba nam tez ziemskiego odżywiania. Dieta bezmięsna daje jednocześnie dużo energii ciału ale tez pozwala mieć spokojne serce. Bardzo się cieszę ze te intensywne dni w trasie wesprze właśnie Maczfit. – komentuje Natalia Przybysz.

Zobacz także: Storczyki nie kwitną? Wystarczy drobna zmiana w podlewaniu, a kwiaty będą rosły jak w palmiarni

Codziennie wspieramy naszych klientów w osiąganiu balansu, który pozwala im na realizację życiowych pasji, robieniu tego, co lubią, spędzanie więcej czasu z bliskimi czy po prosu zasłużony odpoczynek. Proponujemy im wygodne rozwiązania, które zdejmują z nich wiele obowiązków. Podobny cel zmotywował nas do współpracy z Natalią. Od dawna śledzimy jej podejście do tematu żywienia i wiemy, jak ważne jest dla niej równowaga również w tym zakresie. Dlatego chcemy ją wesprzeć w trakcie wyjątkowej trasy koncertowej „Serce Spokojne” – dodaje Aleksandra Samociuk, PR i Social Media Manager Maczfit.

W ramach współpracy marki z artystką – już 9 stycznia ruszył konkurs dla konsumentów Maczfit i fanów Natalii Przybysz. Do wygrania bilety na styczniową trasę koncertową (obejmującą Bydgoszcz, Warszawę, Poznań i Szczecin). Więcej informacji znajduje się na kanałach social mediowych Maczfit.

i Autor: Materiały prasowe Maczfit