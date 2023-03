Pełnia kwiecień 2023. Różowy Księżyc przechyli szalę emocji. Horoskop dla tego znaku zodiaku zapowiada wielki wybuch i narodziny nowej nadziei

Wielki horoskop miesięczny na kwiecień 2023. Te znaki zodiaku czekają problemy emocjonalnie i silny stres. Co się wydarzy?

Kiedy i o której godzinie jest pełnia Księżyca w kwietniu 2023? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez fanów zjawisk astronomicznych. Ci powinni patrzeć w niebo kilka dni przed świętami Wielkanocy. Czwarta pełnia Księżyca w 2023 roku nazywana Pełnią Różowego Księżyca wypada w czwartek, 6 kwietnia o godzinie 06:37. Jej nazwa – Pełnia Różowego Księżyca – rozbudza wyobraźnię. Jednak jeśli wydaje nam się, że na niebie pojawi się różowy Księżyc, możemy się rozczarować. Skąd więc taka nazwa?

Pełnia Księżyca kwiecień 2023. Skąd nazwa Różowy Księżyc?

Pełnia Księżyca w kwietniu ma sporo określeń. Najpopularniejszym jest Pełnia Różowego Księżyca. Ale jeśli wydaje ci się, że tego dnia ziemski satelita zabarwi się na różowo, to nic bardziej mylnego. Kwietniowa pełnia swoją nazwę zawdzięcza rdzennym Amerykanom i odnosi się do kwitnących kwiatów z Ameryki Północnej. Inne nazwy kwietniowej pełni to: Księżyc Zajęczy, Księżyc Nasion, Księżyc Plantatora, Księżyc Rozkwitających Drzew, Księżyc Zielonej Trawy. W Chinach bywa także nazywana Świętem Smoczych Łodzi.

Pełnia Księżyca kwiecień 2023. Kiedy i gdzie oglądać Pełnię Różowego Księżyca?

Pełnia Księżyca w kwietniu 2023 wypada dokładnie w czwartek, 6 kwietnia. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie nad ranem o godzinie 06:37. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Pełnia Różowego Księżyca będzie widoczna gołym okiem także wieczorem z każdego miejsca w Polsce. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu. Księżyc będzie widoczny także dzień wcześniej po zmroku.

Pełnia kwiecień 2023. Różowy Księżyc przechyli szalę emocji. Horoskop dla tego znaku zodiaku zapowiada wielki wybuch i narodziny nowej nadziei

Już kila dni przed pełnią odczujemy napiętą sytuację związaną z Luną w Wadze, a taka sytuacja utrzyma się jeszcze dwa dni po pełni. Emocje, niczym przechylające się szalki wagi, przechodzą ze skrajności w skrajność. Próbujemy znaleźć równowagę ale to nie łatwe. Pełnia Księżyca w kwietniu 2023 ujawnia tajemnice, pokazuje prawdy i rozbija mur, który zbudowaliśmy wokół siebie. Księżyc w Wadze koncentruje się na związkach. Szczególnie mocno odczuje to Baran. Dzieje się tak, ponieważ między tobą a twoją ukochaną osobą istnieje wzajemne pragnienie osiągnięcia kompromisu, który będzie korzystny dla was obojga – więc szczerze i otwarcie zajmując się swoimi zranieniami lub wyzwaniami, możesz w końcu je pokonać. Ufaj, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Tylko wtedy, gdy będziesz mocny osiągniesz równowagę w swoim życiu. Zrozumiesz, że zasługujesz na miłość i przyjaźń, że możesz dostać tyle samo ile dajesz innym.

