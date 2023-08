Poradnik przetrwania w więzeniu. Tiktokerka zdradziła, jak się zachowywać za kratami. Najważnieszy jest jeden element garderoby

Dlaczego mężczyźni zdradzają? To 4 przerażające dla kobiet powody. Drugi zaskakuje!

Jak przetrwać w więzieniu? Tiktokerka ma ważne wskazówki

Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą nam się specyficzne umiejętności i wiedza. Chyba z takiego założenia wyszła tiktokerka Amanda Dove, która postanowiła podzielić się wskazówkami, jak przetrwać w więżeniu. Obecnie jest ona prężnie działającą influencerką, a na TikToku jej profil prison_story śledzi ponad 590 tys. osób. Nie zawsze jej przeszłość była Jadnak tak kolorowa. Amanda do więzienia trafiła za napad z bronią. Udało się jej wyjść na prostą, a teraz dzieli się doświadczeniami z pobytu w zakładzie karnym z innymi. W najnowszym nagraniu kobieta opublikowała poradnik zasad, które pomogą przetrwać w więżeniu. Jesteście ciekawi co to może być?

Wskazówki, jak przeżyć pierwszy dzień w więzieniu

Nie bądź zbyt towarzyskie. Pierwszego dnia lepiej do nikogo nie zagadywać i nie przejmować inicjatywy. To czas na obserwację i naukę panujących zasad.

Nie rób oceniającej miny. Najlepiej jest obserwować wszystko z jak najbardziej naturalną miną. Nie uśmiechaj się pod nosem.

Wykorzystaj swój talent - możesz na nim zarobić. Potrafisz pleść warkocze lub robić tatuaże? Zrób z tego użytek.

Nigdy nie zdejmuj obuwia. Więzienna podłoga niemalże zawsze jest brudna i możesz nabawić się nieprzyjemnej infekcji.