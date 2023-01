Zrób tę prostą rzecz, a zapewnisz sobie awans i lepszą pracę. Zaklęcie wykonasz w jeden wieczór. Twój los szybko się odmieni

Zaklęcie na awans w pracy

Wraz z nowym rokiem zaczęłaś coraz intensywnie rozważać zmianę pracy? A może od dawna marzysz o awansie, jednak szef nie docenia Twoich starań? W takiej sytuacji jest wiele osób. Jedni podejmują ryzyko i rozstają się z pracodawcą rozpoczynając działalność na własną rękę, a inni cierpliwie czekając dając z siebie maksimum z nadzieją, że ktoś w końcu dostrzeże ich potencjał. Okazuje się, że pomocne w tej sytuacji może być proste zaklęcie, które każdy wykona samodzielnie w domowym zaciszu. Wystarczy przygotować pomarańczową świeczkę, cynamon i 7 wysuszonych pąków kwiatowych z drzewa goździkowego. Te trzy rzeczy to talizmany bogactwa i kreatywności. Przyciągają szczęście i dobrą energię do naszego życia. Zaklęcie na awans w pracy pomoże Ci rozwinąć swoją karierę zawodową, a los będzie podsuwać Ci wiele okazji do zarobku.

Tak osiągniesz awans w pracy. Jak wykonać zaklęcie?

Zadbaj o wyciszenie i w spokoju zastanów się nad swoimi planami zawodowymi. Rozważ także, co do tej pory stało na przeszkodzie w rozwoju twojej kariery i zapisz to na kartce. Pamiętaj, aby mieć szczere intencje i nie życzyć źle innym osobom.

Kartkę i akcesoria wyłóż na stole. Zapal świeczkę i skoncentruj swoje myśli na wymarzonej rzez siebie pracy. Pomyśl o blokadach, które stały na przeszkodzie w uzyskaniu awansu lub nowej pracy i spal kartkę, na której je zapisałaś. Weź 7 głębokich wdechów. Spal w płomieniu goździki, a płomień posyp 3 szczyptami cynamonu. Oddychaj głęboko i spokojnie czekając, aż świeca wypali się do końca.

