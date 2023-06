i Autor: Shutterstock

Najgorszy prezent na ślub

Przenigdy nie dawaj parze młodej takiego prezentu ślubnego. Przyniesie pecha ich miłości i grozi rozwodem. Przesądy ślubne

To chyba najgorszy prezent ślubny, jaki można wręczyć parze młodej. Wiele osób uważa go za praktyczny podarunek, idealny na wicie wspólnego gniazdka przez świeżo upieczonych małżonków. Jednak zgodnie z przesądami ślubnymi ten prezent przynosi pecha w miłości i może nawet doprowadzić parę do rozwodu. Dlatego zdecydowanie zrezygnuj z tego pomysłu na prezent ślubny.