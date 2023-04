Straszliwa przepowiednia dla znaków zodiaku. Zostaną jedynie zgliszcza. Ten znak zodiaku pożegna coś bardzo ważnego

Co widzisz na obrazku? To, co zobaczysz jako pierwsze, powie ci, jak spędzisz weekend

Horoskop mówi, że jeden z dwunastu znaków zodiaku w najbliższym czasie zmierzy się z utratą czegoś, co do tej pory uważał za bardzo ważne w swoim życiu. Przepowiednia wskazuje, że tym znakiem zodiaku będzie Koziorożec. Gwiazdy szykują dla niego solidną lekcję, która na dobre zrewiduje jego podejście do życia. Astrologia przewiduje, że niektóre osoby spod znaku Koziorożca mogą rozstać się ze swoim partnerem. Na początku rozstanie będzie bolesne i odczuwalne. Zodiakalny Koziorożec będzie czuł się samotny i będzie mu się wydawać, że zakończenie związku to koniec świata. To tylko pozory. Horoskop mówi, że po okresie żałoby Koziorożec poczuje, że jest na fali wznoszącej. Z czasem zrozumie, że jego związek jedynie go ograniczał i podcinał skrzydła. Jako singiel nabierze energii i chęci do działania. Kto wie, może lato 2023 upłynie zodiakalnemu Koziorożcowi na poszukiwaniu nowego hobby i przeżywania wielkiej przygody swojego życia. Warto być otwartym na propozycje, a może na horyzoncie pojawi się nowa miłość.

