Święta we włoskim stylu

Horoskop tygodniowy 19.12 - 25.12. Co się wydarzy? Dla tych znaków zodiaku wstanie nowy dzień i pojawi się nowa nadzieja

Kraina wielkich kucharzy

Kuchnia Emilii Romanii uważana jest za najbogatszą we Włoszech. W dawnych czasach regionem rządziły najzamożniejsze rody szlacheckie, w służbie których pracowali najbardziej utalentowani szefowie kuchni swojej epoki. Dziś nadal Emilia Romania nazywana jest „krainą wielkich kucharzy”, a stolica regionu - Bolonia została uznana przez Condé Nast Traveller za „najsmaczniejsze” miasto na świecie. W Modenie natomiast znajduje się Osteria Francescana za której sukcesem stoi znany wszystkim Chief Massimo Bottura, dwukrotnie uznana przez World’s 50 Best za najlepszą restaurację.

Włosi z ogromnym szacunkiem i pietyzmem traktują gastronomiczną schedę swoich przodków kultywując tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie niczym najcenniejsze skarby. Być może dlatego produkty z Emilii Romanii od wieków podbijają nawet najbardziej wysublimowane podniebienia.

Zobacz także: Czy wypada dać pieniądze w prezencie pod choinkę? Sprawdź, ile dać na święta i jak zapakować gotówkę

Przez żołądek – do serca

Wspólnym mianownikiem Polaków i Włochów jest okazywanie miłości przez jedzenie i miłość do jedzenia. W ten magiczny czas w roku, kiedy wszystko zwalnia i nabiera magii, warto zaskoczyć swoich gości nietypowymi akcentami na świątecznym stole i urozmaicić bożonarodzeniowy zestaw potraw o niezwykłe produkty z Emilii Romanii. Sam mistrz Luciano Pavarotti, pochodzący z jednego z najpiękniejszych miast tego regionu - Modeny mawiał: „Jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu jest sposób, w jaki musimy regularnie przerywać to, co robimy i poświęcać naszą uwagę jedzeniu”. Podążając za słowami maestro, zatrzymajmy się na moment i przyjrzyjmy niezwykłym przysmakom z tego włoskiego regionu.

5 produktów z Emilia Romania, które warto uwzględnić w świątecznym i noworocznym menu

Emilia Romagna jest pierwszym europejskim regionem z najwyższą liczbą produktów wysokiej jakości (dokładnie 44), posiadających certyfikaty pochodzenia gwarantujące ich oryginalność i zachowanie norm produkcyjnych. Jedną z gwiazd lśniących od wieków na mapie regionu jest znany na całym świecie Parmigiano Reggiano DOP. Według historyków parmezan został po raz pierwszy użyty w XII wieku. Kilka wieków później sam Boccaccio wspomniał o nim w Dekameronie. Tradycyjny, prawdziwy parmezan ma kruchą konsystencję, nierówne nacięcia i pikantny smak. W swojej ojczyźnie parmezanem posypuje się niemal wszystko, podaje się go jako przystawkę, dodatek do dań oraz deserów – doskonale łączy się orzechami, gruszkami czy winogronami. Parmezan idealnie sprawdzi się jako jeden z elementów sylwestrowej deski serów i owoców, a wraz z butelką delikatnie musującego Lambrusco lub słodko-wytrawnego octu tradycyjnego balsamicznego z Modeny będzie doskonałym prezentem pod choinkę nawet dla najbardziej wymagających foodies.

Jeśli o Aceto Balsamico Tradizionale di Modena mowa, zobaczmy, jak powstaje tradycyjny, ciemny i aromatyczny ocet balsamiczny, który, co ciekawe, produkowany jest najczęściej z białych winogron. Pierwszym etapem jego produkcji jest gotowanie przez 12-78 godzin moszczu. Giną wtedy wszystkie bakterie i enzymy, dochodzi silnego zmniejszenia objętości, dużego wzrostu zawartości cukrów i zmiany barwy, spowodowanej karmelizacją cukrów. Moszcz następnie umieszcza się w specjalnej w beczce, w której trwa już naturalna fermentacja octowa – bez żadnych dodatków. Następnie ocet leżakuje często wiele lat zanim trafi na nasze stoły. A gdy już trafi, zachwyca naturalną feerią smaków i aromatów idealnie sprawdzając się w sałatkach, sosach, marynatach, a nawet jako dodatek do mięs czy… lodów.

Emilia Romagna jest również znana ze słynnej na całym świecie Prosciutto di Parma DOP. Ten tradycyjny produkt fascynuje swoją delikatną konsystencją i kruchością. Szynka parmeńska wyróżnia się różowym kolorem, pikantnym i lekko słodkim smakiem. Przy produkcji Prosciutto nie stosuje się konserwantów ani dodatków. Mówi się, że oprócz dobrego mięsa, innymi składnikami niezbędnymi do uzyskania tego wyjątkowego produktu są umiejętności "mistrzów soli" oraz pachnące, suche powietrze wzgórz parmeńskich.

Szynkę można podawać z owocami i melonem, jest też składnikiem dań z makaronem, zup, pizzy, kanapek i sałatek.

Kolejnym przysmakiem pochodzącym z obfitego regionu Emilii Romanii jest Mortadella di Bologna - skarb i duma tego pięknego miasta. Mortadella to gotowana wędlina o różowym kolorze, usiana charakterystycznymi kwadracikami tłuszczu. Przyrządza się ją z wysokiej jakości, zmielonego mięsa wieprzowego wymieszanego ze słoniną lub podgardlem oraz przyprawami: solą, białym i czarnym pieprzem, kolendrą, anyżem, kawałkami pistacji i winem. Produkt końcowy musi spełniać określone wytyczne, aby mógł zostać uznany za Mortadellę bolońską, np. stosunek ilości mięsa wieprzowego do tłuszczu wynosi 7 do 3. Konsystencja powinna być twarda, a każdy plasterek musi mieć równomiernie rozłożoną ilość tłuszczowych, mocno osadzonych kwadracików nie oddzielających się podczas krojenia. Mortadella najczęściej podawana jest w kanapkach pokrojona w cienkie plastry lub w kosteczkach - jako przystawka lub część dania głównego. Jest też składnikiem słynnych bolońskich tortellini.

Wszystkie wymienione produkty dostępne są w polskich sklepach. Wykorzystanie ich do menu z pewnością urozmaici świąteczny stół i zachwyci gości, którzy w polski zimowy wieczór, będą mogli skosztować nasyconych włoskim słońcem smaków tego pięknego regionu Włoch.

Jedzenie, które ogrzewa duszę

Produkty z Emilia Romana są doskonałe same w sobie, ale jeśli chcemy pójść o krok dalej i przygotować z nich wyjątkowe danie przyrządzane w Emilia Romania szczególnie w okresie świątecznym a znane już od XII w. Tortellini bolognesi, czyli małe uszka wypełnione farszem z Mortadeli, Prosciutto, parmezanu i wieprzowiny podane w bulionie (tradycyjnie z kapłona). Sprawdziliśmy, smakują doskonale.

Oto przepis na około 8 porcji:

Farsz:

80-100 g parmezanu (startego na tarce lub zmielonego)

150 g schabu

gałązka rozmarynu

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin

150 g Mortadelli

100 g Prosciutto di Parma

1 jajko

½ łyżeczki świeżo mielonej gałki muszkatołowej

¼ łyżeczki soli

Świeżo mielony pieprz

Ciasto:

400 g mąki na pierogi + do podsypywania

4 jajka

1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin

Do podania: 2,5 litra domowego bulionu.

Schab kroimy na kawałki, solimy, pieprzymy, dodajemy oliwę, posiekany rozmaryn i czosnek i odstawiamy (najlepiej na noc do lodówki). Następnie smażymy i przekładamy do robota kuchennego. Dodajemy pokrojoną Mortadellę i Prosciutto, jajko, oliwę, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Następnie dokładnie miksujemy.

Tradycyjnie mieszankę najlepiej odstawić na dobę do lodówki lub co najmniej na kilka godzin.

Zagniatamy ciasto, ręcznie lub w robocie. Rozwałkowujemy je na cienkie plastry i kroimy na małe kwadraty ok 4x4cm. Na każdym z nich kładziemy odrobinę farszu i zawijamy w trójkąciki na wzór polskich uszek. Jedno klasyczne tortellino powinno ważyć około 5g. Gotujemy je w bulionie przez około 3-4 minuty (aż do wypłynięcia). Podajemy z bulionem.

i Autor: Materiały prasowe Emilia Romagna

i Autor: Materiały prasowe Emilia Romagna